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3款「年末禮盒」推薦　超萌仿禮帽外型打造蛇年珍藏逸品

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記者曾怡嘉／綜合報導　圖／品牌提供

年末倒數計時，年末送禮不僅是一種傳遞祝福，更是表達心意的體現。幫好朋友們挑選一份兼具健康與美麗的禮物，傳遞愛與誠摯謝意，增添滿滿幸福儀式感，盤點3款禮盒，讓你送到心坎裡。

▲▼禮盒盤點。（圖／品牌提供）

▲蕾莉歐  紅石榴寶石禮盒，1,380元。

以紅石榴萃取物為核心，富含多酚與維生素，提供有效的抗氧化效果，幫助延緩肌膚老化，讓肌膚綻放如紅寶石般的耀眼光彩。蘊含植物固醇與義大利橄欖油精萃，溫柔呵護每一寸肌膚。細緻泡沫與迷人果香，為日常保養增添奢華儀式感。

▲▼禮盒盤點。（圖／品牌提供）

▲ORIBE 傾城貴妃豐盈洗護禮盒，3,780元。

今年攜手藝術家Chris Chun 推出限定版包裝禮盒，以奢華質感詮釋新年的喜慶與祝福傾城貴妃系列含有獨特水解蔬菜蛋白，能夠協助秀髮及頭皮抵禦抗氧化的傷害，有效豐厚髮根，使髮絲變得更加強韌。

▲▼禮盒盤點。（圖／品牌提供）

▲▼禮盒盤點。（圖／品牌提供）

▲Acqua di Parma Legàmi Chapeau 蠟燭，30,500元。

圖騰以纏繞的線條為主題，印上喜氣鮮紅色及奢華金色，仿若象徵著今年蛇年靈氣活耀。仿禮帽的經典外型，融合了明亮香氣的藏紅花以及清新的曦光玫瑰，二合一的精緻香氣揉合，注入Acqua di Parma經典的香氛造型瓶裡，陶瓷香氛帽型的容器中盛裝了330克的藏紅花蠟燭，瓶身則盛裝了1.6公斤的五蕊芯曦光玫瑰香氛蠟燭。

關鍵字：

禮盒, 健康, 美麗, 禮物, 蛇年

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