曾莞婷42歲逆生長！5招養出美肌細腿　瘦身不瘦胸堅持「一步驟」

文／美人圈

台劇《影后》帶火劇中多位女演員，其中飾演凍齡公主病女演員潘茵茵一角的曾莞婷也圈粉無數！值得一提的是，現實生活中的曾莞婷與劇中潘茵茵一樣是凍齡美女代表，42歲依然保持著體重在4字頭的好身材，臉蛋緊實毫無細紋，加上白皙美胸和細腿，根本逆生長。到底怎麼辦到？本篇就來揭曉曾莞婷超強的保養秘訣，嫩妹看了都得靠邊站呀！

▲曾莞婷在《影后》飾演潘茵茵一角圈粉無數。（圖／IG@vicky_7155、截圖自《影后》）

▲不論身材或是臉蛋，曾莞婷都經得起鏡頭放大檢視，狀態超好！（圖／IG@vicky_7155，下同）

《影后》曾莞婷保養秘訣

少吃精緻澱粉、一天兩餐

曾莞婷過去採訪中透露自己能長期維持好身材的秘訣就是「少吃精緻澱粉」，好比白麵包、白米飯、糕點等。曾莞婷表示平常米飯會適量吃或甚至根本不吃，改增加蔬菜和高蛋白食物的比例。另外，她也會遵循一天只吃兩餐，並儘量在固定時間進食，然後先喝湯再吃菜，讓自己有飽足感！

放慢吃飯速度增加飽腹感

曾莞婷也強調吃東西一定要細嚼慢嚥，放慢吃飯速度可以讓飽腹激素（如瘦素）有足夠時間發揮作用，提升飽足感，間接減少進食量。同時，充分咀嚼可以減少胃部負擔，促進消化吸收，減少胃脹氣或不適感。

泡澡順便按摩維持「漂亮胸型」

身材火辣的曾莞婷最常被問到的就是如何瘦身但不減到胸部，除了飲食上要多補充膠質食物外，她透露自己平時會常常泡澡，身體輕微出汗，可以幫助排出體內多餘的毒素，促進代謝消耗熱量，讓體重維持在最佳狀態，幫助改善水腫，增強熱量消耗和塑形效果。此外，她也透露會在泡澡時順便進行按摩，會特別將熱水在胸部部位停留久一點，用手輕柔按摩胸部，順便自我檢視胸部健康狀況。

再累都不忘睡前抬腿30分鐘

想要擁有曾莞婷的傲人大長腿，背後可是要有所付出的！曾莞婷表示自己由於拍戲常常會久站，造成腿部腫脹，久了線條就不美了，因此她格外注重雙腿居家保養。即便下戲再累，睡前都會堅持泡腳5分鐘消水腫，再用乳液按摩腿，最後搭配「抬腿」半小時，讓腳貼著牆維持45度，就能重拾腿部線條的纖細感，還可以促進血液循環、緩解疲勞，更容易入睡。

卸妝絕對不馬虎、著重頸部按摩

曾莞婷零瑕疵的水煮蛋肌究竟是如何養成的？她本人平時非常注重肌膚清潔，尤其是「卸妝」步驟絕對不馬虎，一定要確保臉部清潔的很乾淨，才能讓肌膚好好呼吸，後續擦保養品才能更有效吸收。同時曾莞婷也會搭配簡單的臉部按摩進行拉提，尤其是頸部絕對不能忘，雙手四指併攏，用指腹從鎖骨一路到頸部和耳下，由下往上輕輕按摩1分鐘，把氣結推開，不但能消水腫，臉蛋也會很明顯變成緊緻小V臉。

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