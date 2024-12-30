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很多肚子餓只是心理作祟　3招幫你控制食物誘惑

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▲吃飯,用餐,飲食。（圖／免費圖庫pexels）

▲在很多情況下，肚子餓只是嘴饞。（圖／pexels、unsplash、pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

其實超過一半的肚子餓，都是心理上的、而非生理上，嘴饞比一般食物攝取的需求還要更難控制，而最直接接收外部訊息的，就是我們的眼睛，「眼飢餓」的名詞在數年前就誕生，研究發現，人通常是根據眼睛得到的回饋，來決定自己吃的份量，尤其在社群網站美食照如此充斥的情況下，有3種作法可以讓你少吃一點。

▲用餐,家庭,吃飯。（圖／unsplash）

從購物或點菜就止損
每個人一定會對某些特定食物無法抗拒，舉例若是A看到士力架巧克力一定要買，在A經過超商貨架時，就不要把注意放在巧克力的區塊，快速的往前移動，不會接觸就不會有傷害。說真的，只要在購物時忍3秒鐘不放入籃內，回家就省去要不要吃、跟吃完後產生的罪惡感掙扎，相對單純很多。點菜也是一樣，專注在自己的盤上，不要再看別桌點了什麼。

▲▼超市、乳製品。（圖／取自免費圖庫pixabay）

減少觸發
很多人喜歡使用食物的小吊飾，有些真的相當可愛，但若有任何一次你看到自己蛋糕項鍊後，自己會想去買甜食吃，建議還是少帶為妙，還有一些擬真食物模型做成的手機殼（甚至是有立體煎餃的），確實這樣的設計相當矚目而且很有趣，但容易讓使用者觸發「眼飢餓」也是真的，請別天真的以為，「看著它」就能滿足被激發的食慾。

▲▼ 用餐,吃飯,聚餐,餐廳。（圖／取自免費圖庫pexels）

尺寸魔力
很多人都覺得日本人的便當怎麼這麼小？這夠吃嗎？事實上若去試一試，有很高的機率你會發現，可能滿足不了飽肚，但其實不會讓你餓，意思是使用越大的容器，身體會吃得更多，這是用眼睛來產生飽足感的方法，用小一點的餐盤讓食物份量看起來充足，持續這麼做一段時間，無形中會減少很多熱量。

▲用餐,家庭,吃飯。（圖／unsplash）

關鍵字：

眼飢餓, 食物誘惑, 飲食控制, 健康飲食, 社群美食

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