旅日住星野OMO5 東京五反田　離車站只要6分鐘、隱藏美景吃早餐佐富士山

文、圖／Ean

若喜住東京新飯店，這間值得收藏。以「絢麗夜景與美食天堂」為主題的「OMO5 東京五反田 by 星野集團」，在2024年4月開幕、成為東京第二家「5」等級的OMO品牌飯店，位於落成剛滿一年的地標性建築「五反田JP大樓」14至20樓，挑高6公尺的寬敞大廳、坐擁東京華麗夜景的露台，並搭配摩登復古美學的設計，是融合現代設計與在地風情的漂亮之作！交通便利，散步至五反田站只需6分鐘，即能串連精彩的東京之旅。

▲OMO5 東京五反田客房的大面窗景極具沉浸感。

▲飯店座落2023年12月才落成的五反田JP大樓。

▲關上燈，彷彿高踞城市上空的俯視。

▲OMO Cafe & Bar的天花板很點題。

▲從飯店很多地方都能欣賞優美的東京天際線。

▲飯店有健身房，方便有運動習慣的房客。

大器的OMO Base，最有型的交誼廳

當抵達14樓的電梯門一打開，心裡也Wow了一下！每間OMO飯店都有OMO Base，但這裡格外有氣勢，6公尺挑高、超過360坪的開闊空間，集合多種功能區域，不只辦理入住櫃檯，還有像是OMO Cafe & Bar、選品棧、愛犬花園和水景空中庭園也都分佈在這層樓。我特別欣賞整體的輕華麗摩登復古風格，每一處細節設計與燈光搭配都極其講究，不只美觀同時還說著在地故事，例如交誼空間的地毯，淺灰上佈滿五顏六色，原來那是五反田這區的塊狀地圖，仔細看上頭還有河流與鐵道穿梭而過，讓人不禁讚嘆設計團隊的用心。

▲OMO Base挑高大器也優雅。

▲若非飯店人員的提點，否則真不會發現地毯的奧秘。

▲辦理入住櫃檯，房客可自助搞定。

除了作為飯店大廳， OMO Base也是社交與休閒的中心地帶，露台提供了絕佳的東京夜景視野，帶有插座的咖啡空間常看到不少人帶著筆電在此自在作業，整體氛圍既開放又舒適，是讓人會想多花些時間待著的所在。

▲選擇的傢俱都見質感，整體搭配也到位。

▲暮色中的水景空中庭園。

▲客房樓層地毯，有著磁磚拼貼般的花樣。

客房開箱：懷舊燈箱與現代夜景交融

飯店共有188間客房，分為8種房型。設計靈感來自五反田地區的街景，房間內採用了棕色、橘色和綠色等復古色調，搭配紅磚、日式小酒館與西餐廳元素，充分體現當地特色。牆上還有模仿餐廳霓虹燈指示牌造型的燈具，增添華麗復古感。

▲客房清爽雅緻，繁簡駕馭得恰到好處。

▲因為是新飯店，開關燈的設計相當便利。

▲牆上的懷舊燈箱非常可愛。

這次入住19樓的四人房，空間寬敞，鋪設了榻榻米，進門需脫鞋，讓人立刻有回家的感覺。大面落地窗迎來的景致令人驚嘆，可以清楚看到東京鐵塔、晴空塔，甚至還能遠眺日本最高的摩天大樓Mori JP Tower，特別是入夜後，璀璨的東京天際線盡收眼底，躺在窗邊的臥榻欣賞，一不留意就會望到出神。

▲從房間望出去，可一次看到東京鐵塔、晴空塔。

▲喜愛這真正的落地窗設計，提供完整視野。

▲佩服日本飯店儘管空間不大，但都能提供浴缸讓房客泡澡。

美食天堂：享受在五反田自在探索的樂趣

五反田區因美食選擇多樣而聞名，車站方圓2公里內就有約1,300間餐廳，包括居酒屋、燒烤、關東煮、西餐館、法式餐廳等。入住期間，飯店的「Go-KINJO Map」（周邊地圖）成為探索美食的最佳指南，每天4點到6點的「Gotanda Gourmet Reception」活動中，飯店夥伴也會根據住客的偏好，提供個性化的餐廳推薦。

▲飯店人員會針對房客偏好給予建議。

▲想吃什麼好料？問在地就對了！

此外，很酷的是飯店還推出一個美食體驗活動：「Gotanda Gourmet Express Pass」，他們嚴選了附近幾間很熱門、平常較難預約到的超人氣餐廳，只要房客提前購買體驗券，在指定時間抵達餐廳，就能有30分鐘品嚐招牌料理和飲品。此次我選擇的是專賣燒烤的「とり口」（Toriguchi），體驗包含現烤的兩道烤物、開胃菜、漬物及一杯飲料（酒精或無酒精皆可）。餐廳使用紀州備長炭燒烤山梨縣產的信玄雞，吧檯座位的設計，正好能全程欣賞師傅掌控火候的仔細與專注，口味確實也相當出色！

▲感受到職人精神都被貫注在眼前烤肉上了。

▲烤得恰到好處，真香啊！

▲肉質軟嫩也入味，好手藝。

▲用餐同時，師傅也在認真備料。

▲飯店準備了精美的介紹單，方便房客參考與挑選。

早餐的驚喜：富士山的問候

每間OMO飯店的早餐都有不同特色，像是OMO5 東京大塚主打多款義大利燉飯，而OMO5 東京五反田的早餐特色則是提供多達10種口味的飯糰，一份可挑2款，這回入住4晚才得以多試幾種，搭配日本米的絕佳口感，讓人一試成主顧。此外早餐也有西式選擇，麵包也好吃。

▲10種口味的飯糰一字排開，讓人有選擇障礙。

▲飯糰的料只是媒介，重點是要品嚐好美味的米飯。

▲在灑下天光的餐廳享用早點，很舒服。

▲也可選擇西式早餐，一樣豐盛美味。

吃早餐的地方就在OMO Cafe & Bar，空間明亮舒適，讓我很驚喜的是在其中一個晴朗早晨，我手握著三角飯糰，同樣是三角形的白頭富士山竟就在餐廳左前方悄然現身，這是繼東京寶格麗的早餐，我又在東京飯店吃早餐佐富士山，直呼幸運。

▲若有機會入住，記得吃早餐時可看看富士山是否露臉。

▲因為是咖啡廳，因此提供多種不同形式的座位。

夜間活動：感受東京的夜魅力

當在東京玩了一整天，晚上回到飯店時剛好來參加夜間限定活動「OMO’s Chill Night Party」，活動從晚上8點半開始至11點，在14樓OMO Base會提供兩款草本茶，住客可自行製作茶包，單方或混合皆可。製作完成注入熱水，可選擇到露台享受夜景或在溫馨的室內品飲。

▲自己沖杯不含咖啡因的茶。

▲若天氣不會太冷，可端到戶外享用。

▲蝶豆花的迷人藍色。

若想來點宵夜，也可到OMO Cafe & Bar點上一杯飲品或串烤小吃，價格實惠。

▲宵夜可來份在地特色的小食。

▲夜裡的咖啡館呈現另一種風情。

「OMO5 東京五反田」是我住的第7間OMO飯店，回想起來，入住每間OMO不只是獲得舒適好眠，也讓我認識在地風情，這是蠻大的收穫，這回也不例外。若非下榻於此，恐怕平常難有機會來五反田這區，也因連泊4晚，更有時間讓我能好好探索，而將在地元素融入設計的「OMO5 東京五反田」就是解鎖五反田文化的最佳起點，也期待未來這間OMO也會持續推出更多導覽體驗活動，帶著旅人深度感受五反田更多不同面向的魅力。

訂房：除了星野集團官網，也可在幾個訂房網站上完成訂房，查看房價與訂房 ▼

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▲期待下回再入住不同間OMO來探索城市魅力。

▲飯店地點很優，生活機能相當方便。

▲小而美的飯店健身房。

▲客房床上的抱枕是來自京都，若喜歡可至OMO Base選購。

/ Info. /

OMO5 東京五反田 by 星野集團

官網｜IG

地址：8-4-13 Nishi-Gotanda,Shinagawa-ku,Tokyo 141-0031

交通

星野集團官網

作者：「Ean部落閣」、「Ean 的世界大旅攝」，歡迎來入駐！