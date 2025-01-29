走春質感「摩卡慕斯」妝容！如咖啡奶油般的溫柔淡雅

記者李薇／綜合報導 圖／品牌提供

想要在開春擁有好氣色迎接新的一年，每年都用粉色系也會有點膩，不妨可以參考Pantone 2025年度代表色「摩卡慕斯 Mocha Mousse」，溫柔又很適合亞洲人的暖淺棕色，可以輕鬆打造出質感妝容，以下就推薦幾款同色系好物，輕鬆打造出具有溫度的眼妝。

＃NARS 超持色奶霧眼彩筆 #OBLIVION 清烏鮮奶，1.6g、售價1150元

彩妝藝術家NARS大玩眼影型態，打造前所未有的創新質地！筆狀型態不論是彩妝新手或大師都能一筆駕馭，絲滑奶霧質地，極好暈染，中性調淺棕色適合眼窩大區域打底消腫，中性友善色調也能作為眼周、鼻影修飾，眼影打底筆，完美眼妝一筆完成。

＃肌膚之鑰 星鑽光采四色眼影盤 #5 絕美珊瑚礁，6g、售價2800元

由肌膚之鑰全球色彩總監親自嚴選，精心調色完美融合3色由淺至深的摩卡棕色，與1色蘊含保養能量的眼影底霜加強保濕及服貼度，層層疊擦，輕鬆刻劃無與倫比的光澤變化，一盤輕鬆詮釋多種眼妝，釋放不同層次棕色調，實現雙眸的明媚光采。

＃艾杜紗 微暮絲絨雙色眼影 #03 栗子棕，3.8g、售價480元

專櫃級質地及經典雙色設計廣受市場好評，以霧面棕為主調，搭配精緻淺金棕珠光，創造深邃勾人的雙眼，粉質細緻潤澤，手指即能輕鬆延展暈染、層層疊擦，能完全貼合肌膚的珠光粉點綴在眼妝上，打造眼波粼粼的溫柔氛圍。

＃艾杜紗 絕對束型睫毛膏 BR ，5.5g、售價540元

極具輕盈感且溫柔的溫暖棕色，搭配獨家雙面刷頭，棕色搭配半透明膏體視覺上看起來也更加柔和，打造宛如太陽花一般盛開且束束分明的束狀睫毛，更可搭配艾杜紗睫毛底膏增加睫毛纖長與濃密度，為雙眼增添魅力。