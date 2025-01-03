SOGO台北店迎春優惠最高13%　聯名卡滿5千送450





▲百貨陸續公佈春節檔期優惠。（圖／SOGO、統一時代提供）

記者蔡惠如／綜合報導

歲末迎新之際，遠東SOGO百貨針對去年正式亮相的中國信託聯名卡，推出直逼周年慶回饋優惠，從1／9日至2／2期間，指定業種涵蓋服飾、家電、化妝品、餐飲等多種品類，特定信用卡消費滿5,000元送400元、聯名卡消費滿5,000元送450元，而餐飲消費滿額還能再拿30元抵用券。

遠東SOGO台北三店（忠孝館／復興館／敦化館）從1／9至2／2推出「蛇舞迎春歲末Sale」，刷特定9間銀行信用卡推出最高8%回饋，最高可回饋10萬元電子抵用券，今年首度加碼刷中國信託SOGO聯名卡，指定業種最高回饋高達13%。

▲忠孝館TOM FORD私人調香系列、裸慾玫瑰限量彩妝系列。

業種為男女裝／女鞋／化妝品／家用／藝品／寢具／玩具等刷卡滿5,000元送400元抵用券，而刷SOGO聯名卡女裝／女鞋／男裝類別消費滿5000元再加贈50元，等同可獲得450元抵用券，回饋直逼一般周年慶滿5,000元送500元促銷，加上聯名卡原有的4%回饋，等同最高可達13%。

▲忠孝館Just Gold鎮金店玲瓏純金生肖印章-蛇，推薦價47,000元。

此外，珠寶黃金／家電／3C／食品銘店消費滿1萬元，送400元抵用券、指定精品消費滿2萬元送1500元電子抵用券等，另中國信託SOGO聯名卡針對餐飲再加碼，即起至6／30當日當館單卡於指定餐廳或美食街，累積消費滿1,500元，送30元抵用券、消費滿3,000元贈60元抵用券。

▲忠孝館adidas originals連帽上衣，售價3,890元，限20件；忠孝館、復興館CLARINS黃金家族新年限定組合，價值10,008元，優惠價8,600元。（忠孝館30組、復興館限20組）

業者表示，新春期間也有多種限定商品與活動。忠孝館有史奴比75周年新春限定快閃店，展示限量商品與春節福袋，復興館有瓦楞紙藝術展，呈現台灣特有動物的精緻紙藝作品，而敦化館則邀請書法家現場揮毫，為顧客送上新年祝福。

▲復興館NIPPON MADE Onitsuka Tiger鬼塚虎MEXICO 66蛇年限定款 ，售價4,480元。



新春檔期化妝品區有滿額贈活動，家電寢具區則祭出頂級消費禮，包含三星手機、Apple iPad mini等高額贈品，並結合多場特賣會，包括時尚服飾、廚具、內衣寢飾等商品，部分低至3折起，而此檔期回饋的電子抵用券，有效使用期限至今年7／31為止。



統一時代百貨台北店迎蛇年「新春賀歲」檔期於1／2至1／22開跑，全館指定櫃位消費滿3,000元送300元抵用券，首7日指定銀行加碼，包含玉山、中信、星展、兆豐及台銀等，刷卡再享滿額最高4%抵用券回饋。活動期間會員憑不限消費金額發票，可換雪鈴兔波波賀年紅包袋、林東芳牛肉麵加購優惠198元。

1／17至2／9期間，當日於指定櫃位消費滿2,500元，即贈樂高迷你小蛇積木組。1／5前還有獨享限量卡友禮，當日單筆消費滿800元，扣點數8點可兌換永心鳳茶剝皮辣椒。以上均有限量。





統一時代表示，今年從初一到初五天天都有活動，初一前500名入館顧客，可獲得松山奉天宮發財金、初二至初五發放限量人氣廟宇開運小物，分別為初二補桃花-台中樂成宮月老御守(顏色隨機)、初三補考運-西螺福興宮文昌小神衣香火袋、初四補平安-北投關渡宮平安吊飾發財金，以及初五補財庫-西螺福興宮文武財神雙面錢母，前225名再贈滿漢大餐乙碗+開喜烏龍茶。