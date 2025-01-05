小寒6個養生秘訣一次看　應泡腳、早睡來養腎護陽

▲今晚應早睡，充足睡眠有助養護陽氣。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

今（5日）為二十四節氣中的小寒，代表冬季已進入最冷階段，此時適當的養生調理不僅能抵禦寒冷，還能為春季健康建議好的基礎，盤點小寒養生秘訣一次看。

#保暖為重，防寒避風

小寒期間，寒邪容易侵入人體，導致感冒、關節疼痛等問題。建議多穿衣服，尤其注意頸部、腰部、腳部的保暖。同時避免直吹冷風，減少外出時間，保持身體溫暖。

#飲食調理，注重溫補

飲食上應選擇具有補腎助陽、溫中散寒的食物，如羊肉、牛肉、雞肉、生薑、桂圓、紅棗等，搭配富含維生素的蔬菜如紅蘿蔔、菠菜等，有助於提高免疫力。湯品推薦羊肉湯、生薑紅棗茶或八寶粥，既暖身又滋補。避免過於油膩或寒涼的食物，如冷飲和生冷蔬果。

#適度運動，注意保暖

冬天運動不宜過於激烈，可選擇緩和的運動如散步，促進血液循環，增強抵抗力。運動後注意保暖，防止受寒。

#養腎固陽，順應自然

小寒時腎臟功能較弱，應注重養腎。可通過熱敷腰部、泡腳等方法來促進血液循環，保護腎臟健康。泡腳時加入薑片或艾草，效果更佳。此外，早睡晚起，保證充足睡眠，也能養護陽氣。

#調適心情，減壓放鬆

寒冬容易導致情緒低落，建議通過閱讀、聽音樂或與家人朋友互動來保持心情愉快。同時多曬太陽，吸收陽光中的溫暖，緩解冬季抑鬱症狀。

#補充水分，滋潤乾燥

小寒時天氣乾燥，容易導致皮膚乾裂或喉嚨不適。建議多喝溫水或蜂蜜水，適量食用富含水分的食材如梨、白木耳，幫助潤燥養肺。