邊看《魷魚遊戲2》邊敷英熙面膜最應景　竟然還有椪糖護唇膏

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Netflix熱門韓劇《魷魚遊戲2》上映中話題不斷，周邊商品琳瑯滿目，現在連面膜、護唇膏都有！

挑戰敷上英熙面膜



《魷魚遊戲2》播出後熱度持續延燒，韓國保養品牌Bring Green就攜手OLIVE YOUNG推出聯名系列，其中話題度最高的就是「英熙面膜」！

將《魷魚遊戲》中經典人偶角色「英熙(영희)」的臉做成面膜，甚至連雙馬尾髮型都巧妙神還原，看起來超趣味。

面膜本身則含有鋅與積雪草複合萃取物，主打修護和舒緩肌膚。

椪糖變成護唇膏



另一個商品也很有趣，是將《魷魚遊戲》中的「椪糖遊戲」元素變成護唇膏的設計。外盒就是鐵盒的縮小版，上頭還跟劇中一樣有雨傘和星星圖案，並採取隨機盲盒出貨，自帶一些遊戲樂趣。

護唇膏則含有乳木果油、荷荷芭油、角鯊烷等成分提供深層保濕，保持雙唇柔嫩平滑。而且塗起來還有淡淡的椪糖香氣。

聯名系列其他產品還有眼膜、護唇精華、鼻膜、茶樹棉片、眼線液等等，品項非常豐富。

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