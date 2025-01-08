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邊看《魷魚遊戲2》邊敷英熙面膜最應景　竟然還有椪糖護唇膏

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

Netflix熱門韓劇《魷魚遊戲2》上映中話題不斷，周邊商品琳瑯滿目，現在連面膜、護唇膏都有！

挑戰敷上英熙面膜

《魷魚遊戲2》播出後熱度持續延燒，韓國保養品牌Bring Green就攜手OLIVE YOUNG推出聯名系列，其中話題度最高的就是「英熙面膜」！

將《魷魚遊戲》中經典人偶角色「英熙(영희)」的臉做成面膜，甚至連雙馬尾髮型都巧妙神還原，看起來超趣味。

面膜本身則含有鋅與積雪草複合萃取物，主打修護和舒緩肌膚。

椪糖變成護唇膏

另一個商品也很有趣，是將《魷魚遊戲》中的「椪糖遊戲」元素變成護唇膏的設計。外盒就是鐵盒的縮小版，上頭還跟劇中一樣有雨傘和星星圖案，並採取隨機盲盒出貨，自帶一些遊戲樂趣。

護唇膏則含有乳木果油、荷荷芭油、角鯊烷等成分提供深層保濕，保持雙唇柔嫩平滑。而且塗起來還有淡淡的椪糖香氣。

聯名系列其他產品還有眼膜、護唇精華、鼻膜、茶樹棉片、眼線液等等，品項非常豐富。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀

● 韓國必逛Olive Young當地人最愛的10大熱賣產品推薦，從保養品到零食通通有

● 《魷魚遊戲2》人性黑暗面的15則語錄，「你忘得了嗎？那些死在島上的人」

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 魷魚遊戲2, 面膜, 護唇膏

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