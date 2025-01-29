新春參拜3寺廟巡禮！迷你版敦煌石窟「仙洞巖」、宜蘭最美寺廟「北后寺」

文／人物誌

2025迎來了蛇年，而新年伊始，寺廟參拜的行程一定不可少。除了平時常去禮佛的寺廟外，不如趁著過年期間，參考本篇推薦的3間別具風格寺廟，安排一趟巡禮小旅行。

仙洞巖最勝寺



「仙洞幽深別有天，崎嶇一徑入螺旋；遊人多少留題詠，百尺蒼崖姓字鐫」，基隆有一座海蝕洞地形的廟宇「仙洞巖」，相傳此處曾有仙人修道登天，而得名「仙洞」。隨著時代演進，也有靈仙洞最勝寺、靈仙洞最勝禪寺、基隆仙洞辨天宮等舊名。

▲相傳此處曾有仙人修道登天，而得名「仙洞」。（圖／基隆旅遊網）

仙洞巖分為主洞、左洞與右洞，信奉觀音、佛祖，也留有日治時期的日本七福神之弁財天神。洞中曲折蜿蜒的岩壁上的石刻佛像栩栩如生，令人讚嘆；參拜祈福之餘，左洞還有一個「一線天步道」可一探究竟。探訪完畢後，還可以到旁邊的打卡夯點「佛手洞」走走，也能順著仙洞巖旁的石梯直達觀景台來眺望基隆港。

│寺廟巡禮點│◎基隆市中山區仁安街1號

北后寺



隱身於田野巷弄間的「北后寺」，仿唐風的寺廟建築風格，還有日式禪風庭園造景，加上種植成排的落羽松，清幽之感，說是宜蘭最美寺廟也不為過。

▲「北后寺」說是宜蘭最美寺廟也不為過。（圖／維基百科）



在進入北后寺前，會看到一整排的轉經輪，轉一圈等同誦唸一次經文來祈福，但切記要順時鐘轉動。寺內主奉台灣罕見的五米高泥塑大佛，殿內也有震懾人心的四大天王巨大畫作。參拜後，就可以好好細品北后寺的美，不論是抄寫經文處的一絕景色，或每個角落皆詩意十足。想休息一下或臨走前，也可以至「上客堂」喝茶吃餅，再帶點伴手禮回家。

編輯悄悄說：北后寺附近有聽水咖啡、棗稻田休閒農場、勝洋水草休閒農場等處可以順遊哦！

│寺廟巡禮點│◎宜蘭縣員山鄉八甲路4號

法鼓山農禪寺



農禪寺由東初老人初建於1975年，是法鼓山的重要發源地，而聖嚴法師繼任後，交給台灣著名建築師姚仁喜團隊打造「水月道場」。清水模建造的水月道場，灰白質樸，簡潔設計猶如一座美術館。莊嚴佛堂以點燈代替燒香，外牆上鏤空刻有《金剛經》、《心經》等佛教經典，在陽光照射下，地面便會呈現經文。

▲農禪寺的簡潔設計猶如一座美術館。（圖／ichirochen）



1／29（初一）到2／2（初五），農禪寺將舉辦「農禪新春」，包括「祈福獻供」、「靜心禪悅」、「親子同樂」、「新春特展」、「素食總匯」、「戶外表演」、「法師親送」、「新春點燈」，大家可以一同來祈福走春。

│寺廟巡禮點│◎台北市北投區大業路65巷89號

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