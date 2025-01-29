fb ig video ETtoday search mobile

新春參拜3寺廟巡禮！迷你版敦煌石窟「仙洞巖」、宜蘭最美寺廟「北后寺」

>

文／人物誌

2025迎來了蛇年，而新年伊始，寺廟參拜的行程一定不可少。除了平時常去禮佛的寺廟外，不如趁著過年期間，參考本篇推薦的3間別具風格寺廟，安排一趟巡禮小旅行。

仙洞巖最勝寺

「仙洞幽深別有天，崎嶇一徑入螺旋；遊人多少留題詠，百尺蒼崖姓字鐫」，基隆有一座海蝕洞地形的廟宇「仙洞巖」，相傳此處曾有仙人修道登天，而得名「仙洞」。隨著時代演進，也有靈仙洞最勝寺、靈仙洞最勝禪寺、基隆仙洞辨天宮等舊名。

▲相傳此處曾有仙人修道登天，而得名「仙洞」。（圖／基隆旅遊網）

仙洞巖分為主洞、左洞與右洞，信奉觀音、佛祖，也留有日治時期的日本七福神之弁財天神。洞中曲折蜿蜒的岩壁上的石刻佛像栩栩如生，令人讚嘆；參拜祈福之餘，左洞還有一個「一線天步道」可一探究竟。探訪完畢後，還可以到旁邊的打卡夯點「佛手洞」走走，也能順著仙洞巖旁的石梯直達觀景台來眺望基隆港。

│寺廟巡禮點│◎基隆市中山區仁安街1號

北后寺

隱身於田野巷弄間的「北后寺」，仿唐風的寺廟建築風格，還有日式禪風庭園造景，加上種植成排的落羽松，清幽之感，說是宜蘭最美寺廟也不為過。

▲「北后寺」說是宜蘭最美寺廟也不為過。（圖／維基百科）

在進入北后寺前，會看到一整排的轉經輪，轉一圈等同誦唸一次經文來祈福，但切記要順時鐘轉動。寺內主奉台灣罕見的五米高泥塑大佛，殿內也有震懾人心的四大天王巨大畫作。參拜後，就可以好好細品北后寺的美，不論是抄寫經文處的一絕景色，或每個角落皆詩意十足。想休息一下或臨走前，也可以至「上客堂」喝茶吃餅，再帶點伴手禮回家。

編輯悄悄說：北后寺附近有聽水咖啡、棗稻田休閒農場、勝洋水草休閒農場等處可以順遊哦！

│寺廟巡禮點│◎宜蘭縣員山鄉八甲路4號

法鼓山農禪寺

農禪寺由東初老人初建於1975年，是法鼓山的重要發源地，而聖嚴法師繼任後，交給台灣著名建築師姚仁喜團隊打造「水月道場」。清水模建造的水月道場，灰白質樸，簡潔設計猶如一座美術館。莊嚴佛堂以點燈代替燒香，外牆上鏤空刻有《金剛經》、《心經》等佛教經典，在陽光照射下，地面便會呈現經文。

▲農禪寺的簡潔設計猶如一座美術館。（圖／ichirochen）

1／29（初一）到2／2（初五），農禪寺將舉辦「農禪新春」，包括「祈福獻供」、「靜心禪悅」、「親子同樂」、「新春特展」、「素食總匯」、「戶外表演」、「法師親送」、「新春點燈」，大家可以一同來祈福走春。

│寺廟巡禮點│◎台北市北投區大業路65巷89號

延伸閱讀

台東過年這樣玩！「最美跨海大橋」重新開放，想野餐就來這公園

台東 5 間私藏海景咖啡廳：山海美景浪漫解憂，神秘電影景點仙氣滿分

※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

人物誌, 走春, 新春, 寺廟, 參拜

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

英雄老闆無懼爆炸進電動車救4童　還原經過「就是賭」：燒到也要救

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

第一眼看到女人還畫筆？超準心測知道你現在處境

第一眼看到女人還畫筆？超準心測知道你現在處境

拿到紅包要先「壓歲」　5個小撇步帶旺一年財運

拿到紅包要先「壓歲」　5個小撇步帶旺一年財運

2025最新紅包行情表　禁忌、包多少一次看懂

2025最新紅包行情表　禁忌、包多少一次看懂

「大馬最美千金」柏金包當媽媽包　愛馬仕千萬「天花板」包是日常 過年別天天熬夜！營養師：沒睡飽會很傷「心」　護心5招一次看 5個法國質感小眾牌！Jennie私服曬可頌包、Polène是巴黎女人最愛 除夕團圓人不圓！營養師曝「年夜飯熱量陷阱」　聰明吃不發胖 《魷魚遊戲2》朴成焄私下其實是隱藏版潮男！最愛Supreme、Stüssy 韓國女生最近瘋「血糖減肥法」！早上一杯蘋果醋幫助消化　連貝嫂也愛喝 初一到初五禁忌小百科　「這一天」千萬別罵人

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面