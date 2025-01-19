跟著孔曉振穿出慵懶鬆弛感！私服穿搭時髦得毫不費力　連愛犬都超時尚

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韓劇女王孔曉振向來擁有獨特的時髦鬆弛感，品味獲得各界肯定，一起來從孔曉振的私服中尋找穿搭靈感吧！

你是從哪一部劇認識孔曉振的呢？《主君的太陽》、《沒關係，是愛情啊》、《嫉妒的化身》、《山茶花開時》，全是讓編輯迷上孔曉振的好作品！2025年，她帶著與李敏鎬主演的新劇《問問星星吧》與大家見面，這回的太空羅曼史你覺得如何呢？雖然孔曉振並不是那種標誌性的第一眼美女，但她自然不造作的魅力更吸引人，讓人可以一直一直的喜歡她。

孔曉振喜歡分享生活，不過從她的IG會發現，她既很少化妝、不修圖、更不在意版面，只是記錄著生活，孔曉振私下的穿搭充滿了獨特的個人風格，或許不是所有人都能駕馭得來，但是她的品味是備受肯定的，我們能從細節尋找出可以參考的穿搭靈感，同時向她學習不盲目跟從流行，選擇真正適合自己的服裝的時尚態度。

Burberry女神

孔曉振近期與Burberry關係友好，獲邀出席品牌2025春夏大秀，以及韓國舉行的品牌活動，她憑著修長的身形穿上華麗秀服，或是特殊剪裁的服裝造型，展現與平時不同的精緻一面，也讓人看見她可塑性極高、能撐起不同風格的強大駕馭力。

Depund代言人

孔曉振為韓國服飾品牌Depund的代言人，該品牌主張舒適自然的穿著理念，正好契合她的穿著喜好，簡單隨性，不用多想胡亂搭配都時髦的休閒風格，由孔曉振來演繹再適合不過。

田園風鄰家女孩

孔曉振於《山茶花開時》劇中的造型其實就是她日常私服的延伸，她經常選擇輕鬆舒適、好活動的服裝，不論是線條、格紋、吊帶褲、碎花洋裝、圖騰背心，都是在她私服中出鏡率很高的單品，尤其是在她親近大自然的休閒時光裡。

法式慵懶街頭風

孔曉振的街頭造型裡多運用基礎、經典的單品，毫不費力便穿出優雅鬆弛感，並透過顏色搭配來做出變化與亮點，她最喜歡從亮色系的配件下手，好比襪子、圍巾、帽子或是手袋，在看似低調隨意的造型裡，挹注屬於她的個人品味。

鍾愛比利時皇家御用品牌Delvaux

從以前到現在，孔曉振都是比利時皇家御用品牌Delvaux的小粉絲，包括Delvaux經典的Brillant手提包、Pin水桶包，都多次出現在她的生活照裡，可見這些真的是她的私下愛包。

減齡少女系穿搭

孔曉振雖然已是過40歲的熟齡女子，但她的穿著從不流於老氣！她喜歡嘗試女孩風格的單品，像是澎袖蕾絲元素、不顯身材的圓裙，或是俏麗的細肩帶洋裝，再用繽紛可愛的配件來點綴，達到減齡又顯活力的效果。

漁夫帽代言人

孔曉振真的非常喜歡戴帽子，尤其是漁夫帽的收藏多到驚人，不論是戶外出遊、與朋友餐廳聚會、遛狗穿搭裡，都能看見各式漁夫帽的蹤影，孔曉振根本可以說是漁夫帽的代言人了吧！

連狗狗都時髦

孔曉振熱愛在社群頻繁曬狗，她與家人共養了3隻狗狗Mimi、Toto和Yozi，其中義大利靈緹犬Yozi與她同住，所以最常出現，四肢細長、體型纖細的Yozi彷彿是孔曉振的翻版，根本就是一隻時尚麻豆狗！孔曉振經常幫Yozi換上各種顏色的衣服，也會親手織給牠可愛的配件，且Yozi的項圈還是一條漂亮的串珠！連編輯都想入手同款了。

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