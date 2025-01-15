日常3方法養成晶亮雙眼！護眼茶、「畫圓」按摩更有感

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供、達志示意圖

眼睛不僅僅是靈魂之窗，從睡醒開始就幾乎離不開它，加上現代人滑手機、看電腦時間長，因此，用眼的程度比起過往更是高出許多，幾乎沒有休息的時間，建議可以透過以下食補或是護膚，達到雙眼修護、降低疲勞的效果。

＃自製護眼茶

可以到中藥行或是超市，購買菊花、決明子、枸杞，建議以1：1：1的比例沖泡出護眼茶，在喝之前能夠先用熱蒸氣蒸一下雙眼，達到放鬆舒緩的效果，然後每天飲用，可以擁有明目的功效，同時養肝。

＃花青素、葉黃素補充

如果沒有時間泡護眼茶的人，可以定時補充葉黃素跟花青素，像是菠菜、南瓜、胡蘿蔔、藍莓、葡萄等等蔬果，都可以幫助眼睛減輕外在刺激的傷害，保持眼睛的明亮度跟健康，當然也可以透過錠狀的營養保健食品來補充也是方便有效。

＃多做眼部按摩

眼周肌膚是輪狀的設計，建議可以先塗抹一點眼霜或是眼部精華，讓眼周肌膚有充分打底之後，使用雙手或是按摩儀器，畫圓舒緩眼部肌膚的疲勞，並且可以針對眼頭、眼尾、眼中跟眼下的穴點按摩，加強疲勞的排除。

【推薦單品】

＃VALMONT 甦活新肌再生眼唇霜，15ML、售價6800元



來自瑞士頂級抗老的VALMONT向來專注在肌膚逆齡的領域，被喻為是「時間魔法師」，慶祝品牌40年，發表全新甦活新肌系列，運用過去精準聚焦的細胞活性，打造出全新的「矽醇甦活複合DNA」配方，可以全面賦予肌膚青春活力，輔以甦活新肌雞尾酒植物萃取配方，提供更強化的抗氧化功效，同時此系列更是一款不分年齡層、男女的保養單品，其中，眼唇霜質地細膩絲滑，獨特添加乳酸薄荷酯可以舒適煥活眼周暗沉。

＃雅詩蘭黛 白金級黑鑽松露逆時眼霜，15ML、售價6800元

ㄩ詩蘭黛近年聚焦在長壽肌因的研究，對於肌膚逆齡深耕15年，再次於2025年推出全新白金級黑鑽松露逆時眼霜，搭載專利長壽肌因逆齡科技，同時蘊含珍稀黑鑽松露精萃成分，有感提升眼周肌膚澎潤，撫平細紋，搭配冰瓷旋轉導入棒，可以幫助乳霜更好吸收，全面滲透進肌膚底層，舒緩疲勞。