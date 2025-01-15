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試開箱／黑曜岩第一個底妝登場！貴婦愛用到直接5瓶囤貨起來

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記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

隨著科技發達，多數女性對於粉底液的要求更高，需要有一定遮瑕度，同時又不會乾燥龜裂，同時又可以達到持妝效果，以下就分享多款各項標準都達到頂峰的底妝單品，立刻要擁有。

＃ARMANI 黑曜岩奢光精萃，售價5900元

ARMANI,I`M MEME,NARS,粉底,底妝,。（圖／品牌提供）

ARMANI,I`M MEME,NARS,粉底,底妝,。（圖／品牌提供）

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ARMANI憑藉紅瓶粉底成為台灣出油女性蜜糖，旗下頂級黑曜岩保養系列也推出旗下第一款粉底液，上市立刻被貴婦4、5瓶掃貨，延續黑曜岩系列的高奢養護成分「奇蹟賦活萃取」，是一款上妝同時可以達到抗老的單品，雖然滋潤但是不會給人太過輕透的感覺，具有中度遮瑕可以打造出零瑕疵膚況，絲絨妝效帶來淡淡光澤同時又可以呈現持久妝容。

＃I'M MEME 我愛神力氣墊粉餅（水霧），售價790元

ARMANI,I`M MEME,NARS,粉底,底妝,。（圖／品牌提供）

最懂亞洲女性肌膚困擾的I'M MEME過去以霧面「小米餅」，廣受很多粉絲喜愛，這次再度推出蜜桃粉紅色的我愛神力氣墊粉餅（水霧），比起過去單品的妝感，帶有些微的透亮感，採用專櫃級網紗設計，可以均勻釋放粉體，超高濃度60%水精華，具有保濕度的同時，可以在上妝之後轉化為霧面妝感，一整天達到柔焦毛孔的妝容效果。

＃NARS 裸光凝亮水精華氣墊，售價2200元

ARMANI,I`M MEME,NARS,粉底,底妝,。（圖／品牌提供）

NARS創辦人暨創意總監François Nars曾經擔任專業攝影師，對於肌膚光影美學擁有很專業的天份，在其底妝上也推出裸光凝亮水精華氣墊，獨家四大保水修護輕粉體配方，搭配超強補水力的山茶花精萃，高養膚的配方可以打造出具有光澤感的妝效，輕鬆打造細緻感膚況。

關鍵字：

ARMANI, I’M MEME, NARS, 粉底, 底妝

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