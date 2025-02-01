天母3款美食推薦！巷弄排隊日料、最強越式法國麵包　湊成完美套餐

文／人物誌

說到天母美食，大多會聯想到有天母人廚房之稱的「士東市場」，畢竟裡面有許多老字號的人氣美食。而除了這個美食聚集地外，不論是異國料理、下午茶、甜點等，天母還有各式各樣的美味。本篇將推薦3款美食，讓你湊成一個主食搭配甜點的完美套餐。

多摩食堂

某天結束工作後，早已過了用餐時段，不少店家也關店休息，與朋友行經一個弄巷時，發現有家餐廳門外還聚集了不少人，於是也跟著排起了隊。

▲天母排隊名店「多摩食堂」。（圖／ichirochen）

天母的排隊名店「多摩食堂」，餐點多以海鮮為主，品項眾多，有生魚戶丼飯、刺身、熱食、冷物、手捲、荒煮、烤物和揚物。店內的海鮮鮮甜，同行友人也讚不絕口，尤愛質地細、鮮味純粹的午仔魚一夜干。除了餐點外，最吸引人的莫過於是免費卻料超多的內用味噌湯，盛湯的人潮可說是「絡繹不絕」呢！如果是喜歡吃海鮮的人，可以把多摩食堂列入品嘗名單中。

│美食在哪裡│◎台北市士林區忠誠路二段50巷2號1樓

越富越南法國麵包

有次與朋友閒聊，曾在天母附近工作過的他提到，那邊有一家超級有名的越南法國麵包專賣店，不提早打電話預訂就會向隅，聽著滿滿稱讚話語，著實讓人恨不得馬上就能一嘗其美味。

▲「越富」被網友封為台北最強越南法國麵包。（圖／ichirochen）



連平日都大排長龍的「越富」，被網友封為台北最強越南法國麵包。店內的口味有十種以上，份量也不小，其中朋友最推「蔬菜蛋夾心麵包」，麵包外皮香酥，吃起來頗有嚼勁，滿滿蔬菜搭配越式紅白蘿蔔泡菜，再加上煎蛋，味道清爽，就算沒有肉類壓陣，也很可以。整體而言，越富是走清淡路線而非重口味，若是喜歡記得先打電話去訂，才不用排隊排很久。

│美食在哪裡│◎台北市士林區德行東路45號

芝玫蛋糕店

還記得第一次吃到「芝玫」的輕乳酪蛋糕是在朋友的工作室，那天他興沖沖地提著一袋東西進來，邊說著「這可是天母很有名的輕乳酪蛋糕，你一定要吃看看。」看著朋友誠心推薦的眼神，也讓我心底有了些許期待，所幸沒被失望打擊。

▲天母很有名的輕乳酪蛋糕。（圖／ichirochen）



1990年創立的芝玫，店面不大，但品項不少，而其中最招牌的就是「日式輕乳酪蛋糕」，外表質樸，沒有多餘裝飾，入口即化後，隨之而來的是淡淡奶香，不過於甜膩的清爽感，一不小心就會吃太多。其實店內的多種乳酪蛋糕，像是經典巧克力乳酪、酒漬蔓越莓乳酪、美式重乳酪等也都有一定水準；此外，「起酥蛋糕」也是必買的人氣商品。

編輯悄悄說：店內也有招牌輕乳酪蛋糕邊角料所集結的惜福蛋糕，但每天數量不多哦！

│美食在哪裡│◎台北市士林區德行東路89號

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