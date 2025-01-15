最自私星座！TOP 1不受常規束縛　任性妄為導致親友關係一言難盡

記者李薇／台北報導 圖／netflixkr IG

每個人都有獨自的思維，但是受到傳統社會的束縛與道德規範，大部分的人都會朝向多數人認同的準則前進，但是以下這三大星座完全相反，他們只追求自己想要的，不在乎別人怎麼評價，可以說是任性的活出自我。

TOP 3：射手座

射手座的人喜歡自由，當然誰也無法束縛他，你以為在職場上，就可以收斂他們的性子，那就錯了，他們認為再大的事情也沒有私人時間重要，所以即使想要用傳統觀念綁架他們，讓他們為公司、生活犧牲自我，也很難做到，他們從來不會被拘束。

TOP 2：雙魚座

雙魚座的人看起來好像很聽話，從小到大都活成了父母想要的樣子，但其實他們的內在一直都存在著「隨時要爆發的情緒風暴」， 而且他們的觀念裡面認為，朋友就應該要理解自己，不論自己的要求有多麼的不合理，都要滿足，不然就是「不懂我」覺得友情不夠深厚。

TOP 1：水瓶座

水瓶座的人可以說是從來不按牌理出牌，他們永遠不會受到常規所影響，堅持走自己的路，即使會引來很多閒言碎語，也絲毫不在乎，因為跳脫性的思考，他們做任何事情總是非常理直氣壯，只要自己覺得可以，就沒有達不到的事情，導致友情與家庭關係常常都是一言難盡。