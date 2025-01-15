fb ig video ETtoday search mobile

最自私星座！TOP 1不受常規束縛　任性妄為導致親友關係一言難盡

>

記者李薇／台北報導　圖／netflixkr IG

每個人都有獨自的思維，但是受到傳統社會的束縛與道德規範，大部分的人都會朝向多數人認同的準則前進，但是以下這三大星座完全相反，他們只追求自己想要的，不在乎別人怎麼評價，可以說是任性的活出自我。

星座,占卜。（圖／netflixkr IG）

TOP 3：射手座

射手座的人喜歡自由，當然誰也無法束縛他，你以為在職場上，就可以收斂他們的性子，那就錯了，他們認為再大的事情也沒有私人時間重要，所以即使想要用傳統觀念綁架他們，讓他們為公司、生活犧牲自我，也很難做到，他們從來不會被拘束。

星座,占卜。（圖／netflixkr IG）

TOP 2：雙魚座

雙魚座的人看起來好像很聽話，從小到大都活成了父母想要的樣子，但其實他們的內在一直都存在著「隨時要爆發的情緒風暴」， 而且他們的觀念裡面認為，朋友就應該要理解自己，不論自己的要求有多麼的不合理，都要滿足，不然就是「不懂我」覺得友情不夠深厚。

星座,占卜。（圖／netflixkr IG）

TOP 1：水瓶座

水瓶座的人可以說是從來不按牌理出牌，他們永遠不會受到常規所影響，堅持走自己的路，即使會引來很多閒言碎語，也絲毫不在乎，因為跳脫性的思考，他們做任何事情總是非常理直氣壯，只要自己覺得可以，就沒有達不到的事情，導致友情與家庭關係常常都是一言難盡。

關鍵字：

星座, 占卜

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

赤柴被搶食氣到一直罵！　屁黑柴不理會繼續挑釁XD

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

「最體面前任」星座Top 3！第一名從不詆毀舊愛　和平分手還能當朋友

「最體面前任」星座Top 3！第一名從不詆毀舊愛　和平分手還能當朋友

三觀超正三大星座！TOP 1簡直「人間清醒」確立觀念就不會受影響

三觀超正三大星座！TOP 1簡直「人間清醒」確立觀念就不會受影響

超準！挑一種最想做的家事　秒測你的戀愛中的「變心指數」

超準！挑一種最想做的家事　秒測你的戀愛中的「變心指數」

安格斯12星座一周運勢1／13-1／19　天秤可能舊情復燃、水瓶人際開紅盤 GD日常照「驚見台牌印花褲」超懂穿！2017年單品已絕版　設計師驚喜回應了 在曖昧期卻突然冷掉　很可能是踩到了4種雷 「最美姑姑」李若彤教你自製紅豆燉芋頭　吃出好氣色 喜歡喝「黑咖啡」的你有3大迷人特質　從一而終、生活超極簡 湯唯《微博之夜》畫面美瘋讓導播也定格！盛世美顏靠5招　早上喝溫鹽水 小紅書大推「油敷法」必學！美容油CP值超高　一瓶全身都可用

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面