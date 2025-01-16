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蛇虎猴豬要安太歲！蛇年「12生肖開運妝容」一次看

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▲▼蛇年「生肖開運妝容」一次看。（圖／翻攝自IG）

▲鼠、虎、狗建議用暖紅色彩妝帶來好運。（圖／翻攝自IG/etudeofficial、immeme_official）

記者曾怡嘉／綜合報導

乙巳蛇年農曆新年即將來臨，想要事事如意開好年，生肖運勢是不可或缺的參考依據，2025年除了犯太歲的蛇、虎、猴、豬等四個生肖需要安太歲外，不同的生肖也可以用顏色妝點新年好運，屈臣氏美容顧問結合生肖運勢與年度幸運色，提供「12生肖開運妝」指南，讓你新年紅紅火火。

#鼠、虎、狗：燃燒紅色的勇氣與熱情

鼠、虎、狗這三個生肖在蛇年將迎來挑戰與突破的好年景，紅色象徵勇氣與熱情，帶來克服困難與迎接新機遇的好運氣。建議在開年之際選用暖紅色眼影，搭配金色光澤，塑造大膽與熱情的眼妝。唇部可選擇活潑的豆紅色，增添自然氣息；臉頰則以玫瑰色腮紅，展現健康與活力的好氣色。而遇上刑太歲與害太歲的生肖虎，可以隨身佩戴紅色元素的飾品，還能幫助化解犯太歲。

#牛、兔、羊：探索綠色的自然與平和

牛、兔、羊在蛇年中相對而言運勢較為穩定，適合深耕自身實力並強化人際關係，可以借助綠色的平和能量提升專注力與協調性。建議使用墨綠色眼影，於眼頭點綴一抹黃色光澤，營造柔和的層次感。黑色眼線提升眼神深邃度，搭配裸色唇膏，散發淡雅卻迷人的魅力。

#龍、馬、猴：激發藍色的智慧與創新

生肖屬龍、馬、猴的人在蛇年將迎來創新與突破的契機，透過象徵智慧與穩定的藍色，幫助你在關鍵時刻作出正確選擇。建議眼妝使用藍色系與代表成功及堅韌的金色搭配，帶給自己堅定向前的力量。唇妝則以冷調的透亮裸粉色為主，讓整體妝感更顯和諧。


#蛇、雞、豬：感受紫色的優雅與神秘

這三個生肖在蛇年裡展現強大的自我成長能量，紫色象徵高貴與靈性，助你在事業與感情上都有出色表現。唇部選擇葡萄酒紅色或帶紫調的唇膏，展現迷人的成熟氣質。臉頰則點綴淡紫色腮紅，為妝容注入柔和與高雅的氣息。此外，2025年是生肖蛇的本命年，雖受犯太歲影響，卻也是今年運勢最旺生肖，除了穩定心性以外，不妨以謙虛姿態，從容將未知挑戰化為機運吧！

▲▼蛇年「生肖開運妝容」一次看。（圖／品牌提供）

▲生肖開運美妝單品推薦。

關鍵字：

生肖, 開運妝, 彩妝, 2025, 年度運勢

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