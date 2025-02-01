fb ig video ETtoday search mobile

2025春夏鞋款趨勢！「人字拖長筒靴」成新寵兒　踩著顏值前行

>

及膝長筒人字靴，穿出ETRO女郎的颯爽英姿。（ETRO提供）

▲及膝長筒人字靴，穿出ETRO女郎的颯爽英姿。（ETRO提供）

圖文／鏡週刊

「給女孩一雙合適的鞋子，她就能征服世界。」瑪麗蓮夢露的紅唇，緩緩吐出這句話。一雙鞋，承載著行走的力量，更是對未知的勇氣與期盼。2025歲首伊始，嶄新旅途正要啟程，一起探索春夏美鞋，找出最能悸動心弦的那一雙，伴妳在夢想藍圖上昂首闊步。

高度決定一切

誰說長靴一定是夏季絕緣體？2025年春夏，長筒靴與人字拖湊作堆，誕生出令人眼睛一亮的混血新寵兒。以亞馬遜女戰士作為繆思女神，DIOR結合運動風格與人字高筒靴，盡情展露修長美腿，時髦與透氣兼具，今夏不必二選一。無獨有偶，義大利品牌ETRO、Ferragamo有志一同選擇人字設計點綴足尖，或長或短的鞋款，演繹不同風情。

【靚鑑賞】2025踩著顏值前行

▲Ferragamo本季也用了不少人字設計，讓視覺延伸，足背變得修長。（翻攝自Ferragamo官網）

【靚鑑賞】2025踩著顏值前行

▲綴有條紋飾邊的DIOR人字長靴，展現運動時髦態度。（DIOR提供）

薄底才接地氣

告別前幾年厚重的老爹鞋，也不再追逐高高在上的高跟鞋，2025年的鞋履風潮，正在悄然轉向。設計師將目光重新聚焦地表，薄底才是大勢，Bottega Veneta、FENDI的紳士們，不約而同穿起薄底編織鞋、運動鞋；ERMANNO SCERVINO女郎腿上的纏繞式羅馬涼鞋，也是輕底裝上陣，感受每一步的真實與自在。

【靚鑑賞】2025踩著顏值前行

▲不須腳踩高跟，靠著ERMANNO SCERVINO纏繞式涼鞋也能營造美腿效果。（ERMANNO SCERVINO提供）

【靚鑑賞】2025踩著顏值前行

▲薄底鞋自帶愜意，為Bottega Veneta編織鞋降低幾分嚴肅感。（Bottega Veneta提供）

【靚鑑賞】2025踩著顏值前行

▲FENDI為男性準備了大量的薄底穆勒鞋，完美遊走日常與辦公間。（FENDI提供）

拳力優雅逆襲

「沒有勇氣冒險的人，他的人生將一事無成。」拳王阿里帶著這句話，成為一代傳奇。如今，拳擊鞋以勇氣為名跨越擂台，登上伸展台，成為2025年春夏的時尚宣言。DIOR女戰士雙足踩著鏤空設計的高筒拳擊鞋，交織綁帶向上延伸，拉長腿部線條，既剛毅又性感；Stella McCartney攜手adidas，聯名拳擊鞋以柔化後的版型融入摩登都市街頭，並混搭網面、皮革等異材質拼接巧思，帶來驚喜。

【靚鑑賞】2025踩著顏值前行

▲Stella McCartney低筒版拳擊鞋，隨步伐搖曳的鞋帶，成功抓住眼球。（Stella McCartney提供）

【靚鑑賞】2025踩著顏值前行

▲DIOR女戰士蹬著時尚進化版拳擊鞋，氣勢爆棚。（DIOR提供）

【靚鑑賞】2025踩著顏值前行

▲Get Dior高筒小牛皮刺繡休閒鞋，價格店洽。（DIOR提供）

舞出另番姿態

近年，Balletcore美學大放異彩，芭蕾舞伶化作日常穿搭靈感。2025年春夏，芭蕾舞鞋繼續在時尚舞台走跳，Ferragamo致敬歷代芭蕾服飾，各式浪漫舞鞋成了本季靈魂，絲綢繫帶輕纏雙腿間，宛如舞者低語呢喃，步步皆浪漫。本就擅長女性之美的Simone Rocha，不只重新解構芭蕾舞鞋形貌，更讓男模腳踩舞鞋出場，性別的界線在優雅步伐間悄然消融。

【靚鑑賞】2025踩著顏值前行

▲Ferragamo改良傳統舞鞋樣貌，多了時髦摩登氣息。（翻攝自Ferragamo官網）

【靚鑑賞】2025踩著顏值前行

▲Simone Rocha小紅鞋一改舞伶的低調，就是要張狂奔放。（翻攝自Simone Rocha官網）

【靚鑑賞】2025踩著顏值前行

▲Dior為芭蕾舞鞋添加了珍珠鞋跟裝飾，華麗變身。（DIOR提供）

更多鏡週刊報導
【靚鑑賞】眼花又犯了
【靚鑑賞】2025食色幸也
【靚鑑賞】邁入新年袋

關鍵字：

鏡週刊, 2025春夏, 鞋子, 精品

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

晚婚但會很幸福三大星座！TOP 1靈魂契合、體貼照顧當然走得長久

晚婚但會很幸福三大星座！TOP 1靈魂契合、體貼照顧當然走得長久

網公認「小氣星座Top 5 」　天蠍不輕易信任別人所以錢守很緊

網公認「小氣星座Top 5 」　天蠍不輕易信任別人所以錢守很緊

過年必追的5大人氣陸劇！一次看完全集、劇情生動吸睛必看

過年必追的5大人氣陸劇！一次看完全集、劇情生動吸睛必看

5個指標顯示「其實你現在很幸福」　不知道太可惜 貝克漢夫婦女兒寵上天　13歲千金戴梵克雅寶、卡地亞經典珠寶 出門前洗頭竟是錯！專家曝「最佳洗頭時機」　延長頭皮潔淨時間 最愛「訊息放著不回」星座Top 3 ！第一名超拖延　其實根本沒在忙 2025 SOGO大巨蛋、南港LaLaport來了！還有最大間星巴克將登場 《單身即地獄4》陸俊書反差感令人心動！他的7件事一次看　短髮也超帥 沖繩「侏羅紀公園JUNGLIA」終於要開了！坐越野裝甲車被恐龍追太刺激

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面