2025春夏鞋款趨勢！「人字拖長筒靴」成新寵兒　踩著顏值前行

▲及膝長筒人字靴，穿出ETRO女郎的颯爽英姿。（ETRO提供）



圖文／鏡週刊

「給女孩一雙合適的鞋子，她就能征服世界。」瑪麗蓮夢露的紅唇，緩緩吐出這句話。一雙鞋，承載著行走的力量，更是對未知的勇氣與期盼。2025歲首伊始，嶄新旅途正要啟程，一起探索春夏美鞋，找出最能悸動心弦的那一雙，伴妳在夢想藍圖上昂首闊步。

高度決定一切

誰說長靴一定是夏季絕緣體？2025年春夏，長筒靴與人字拖湊作堆，誕生出令人眼睛一亮的混血新寵兒。以亞馬遜女戰士作為繆思女神，DIOR結合運動風格與人字高筒靴，盡情展露修長美腿，時髦與透氣兼具，今夏不必二選一。無獨有偶，義大利品牌ETRO、Ferragamo有志一同選擇人字設計點綴足尖，或長或短的鞋款，演繹不同風情。

▲Ferragamo本季也用了不少人字設計，讓視覺延伸，足背變得修長。（翻攝自Ferragamo官網）

▲綴有條紋飾邊的DIOR人字長靴，展現運動時髦態度。（DIOR提供）

薄底才接地氣

告別前幾年厚重的老爹鞋，也不再追逐高高在上的高跟鞋，2025年的鞋履風潮，正在悄然轉向。設計師將目光重新聚焦地表，薄底才是大勢，Bottega Veneta、FENDI的紳士們，不約而同穿起薄底編織鞋、運動鞋；ERMANNO SCERVINO女郎腿上的纏繞式羅馬涼鞋，也是輕底裝上陣，感受每一步的真實與自在。

▲不須腳踩高跟，靠著ERMANNO SCERVINO纏繞式涼鞋也能營造美腿效果。（ERMANNO SCERVINO提供）

▲薄底鞋自帶愜意，為Bottega Veneta編織鞋降低幾分嚴肅感。（Bottega Veneta提供）

▲FENDI為男性準備了大量的薄底穆勒鞋，完美遊走日常與辦公間。（FENDI提供）

拳力優雅逆襲

「沒有勇氣冒險的人，他的人生將一事無成。」拳王阿里帶著這句話，成為一代傳奇。如今，拳擊鞋以勇氣為名跨越擂台，登上伸展台，成為2025年春夏的時尚宣言。DIOR女戰士雙足踩著鏤空設計的高筒拳擊鞋，交織綁帶向上延伸，拉長腿部線條，既剛毅又性感；Stella McCartney攜手adidas，聯名拳擊鞋以柔化後的版型融入摩登都市街頭，並混搭網面、皮革等異材質拼接巧思，帶來驚喜。

▲Stella McCartney低筒版拳擊鞋，隨步伐搖曳的鞋帶，成功抓住眼球。（Stella McCartney提供）

▲DIOR女戰士蹬著時尚進化版拳擊鞋，氣勢爆棚。（DIOR提供）

▲Get Dior高筒小牛皮刺繡休閒鞋，價格店洽。（DIOR提供）

舞出另番姿態

近年，Balletcore美學大放異彩，芭蕾舞伶化作日常穿搭靈感。2025年春夏，芭蕾舞鞋繼續在時尚舞台走跳，Ferragamo致敬歷代芭蕾服飾，各式浪漫舞鞋成了本季靈魂，絲綢繫帶輕纏雙腿間，宛如舞者低語呢喃，步步皆浪漫。本就擅長女性之美的Simone Rocha，不只重新解構芭蕾舞鞋形貌，更讓男模腳踩舞鞋出場，性別的界線在優雅步伐間悄然消融。

▲Ferragamo改良傳統舞鞋樣貌，多了時髦摩登氣息。（翻攝自Ferragamo官網）

▲Simone Rocha小紅鞋一改舞伶的低調，就是要張狂奔放。（翻攝自Simone Rocha官網）

▲Dior為芭蕾舞鞋添加了珍珠鞋跟裝飾，華麗變身。（DIOR提供）

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