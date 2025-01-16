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暹羅貓髮色嘗試了沒？3款「摩卡慕斯髮色」年前變髮範本

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記者曾怡嘉／台北報導　圖／品牌提供

隨著農曆春節腳步越來越近，許多民眾都已經陸續開始整頓髮型，希望新年新氣象。若是對髮型還沒想法，Bamboo Fēnix以2025年年度Pantone色「摩卡慕斯Mocha Mousse」的棕色系為延伸，推薦3款受歡迎的髮色，另外喜歡獨特髮色的你，也一定要挑戰目前最夯的暹羅貓髮色。

▲▼年前變髮範本。（圖／品牌提供）

#深棕色系的「榛果灰棕」

冷色調的深棕色，展現出細膩質感且非常適合日常的顏色，是款輕鬆好駕馭的新年髮色，且偏冷的棕色很顯白，染後整個人亮起來。

▲▼年前變髮範本。（圖／品牌提供）

#好氣色的「焦糖粉棕」

這款帶有點暖調的粉紅棕，很適合當作新年新髮色，在棕色中加入一點粉紅色調和，展現紅潤氣色的「焦糖粉棕」，是一款更強調活潑感的髮色選擇。

▲▼年前變髮範本。（圖／品牌提供）

#柔和的「粉奶茶色」

推薦給習慣染淺色髮色的朋友，柔和的粉紅奶茶色，溫柔感滿分且注目度高，保證立刻成為聚會中的全場焦點，隨便綁個馬尾都能很時髦有型。

若是以上普通髮色已無法滿足需求，喜愛特殊髮色的朋友可以挑戰看看「暹羅貓髮色」，這種髮根淺色、髮尾點綴深色的「暹羅貓髮色」已經成為現在熱門指定的染髮顏色，現在也發展更多顏色運用的變化款。

▲▼年前變髮範本。（圖／品牌提供）

像是「白金暹羅貓」髮色，以白金髮色搭配髮尾深色，造型感強烈卻又很好搭配服裝；「灰藍暹羅貓」髮色，以灰藍色為主體，髮尾搭配黑色，個性感立刻拉到最滿。進階款「爆頂暹羅貓」髮色，則是運用兩種染髮技巧搭配，紫色結合白色及藍黑色的搭配，非常吸睛。

關鍵字：

髮型, 春節, 髮色, 2025, 潮流

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