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提升戀愛運超有感！「5個小秘訣」教你快速脫單

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▲▼「5個小秘訣」教你立刻脫單。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

▲提升戀愛運有秘訣。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

記者曾怡嘉／綜合報導

農曆春節倒數計時，一年一度的情人節又將來臨，單身朋友總希望在節日前能脫單， 這時候提升戀愛運尤其重要，盤點5個小秘訣，現在趕快學起來！

#打造讓人想停留視線的「外在」

雖然說內在也很重要，不過想提升戀愛運，第一步就是要提升自己的魅力值，挑選適合自己的穿搭或是妝容很重要，舒服的外表會讓人對你印象深刻。

▲▼「5個小秘訣」教你立刻脫單。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#積極參與社交、擴大圈子

想交朋友卻苦無機會，建議可以多報名活動或是一些課程，像是語言學習或是咖啡課程，遇到志同道合的人更容易建立連結。除此之外，線上交友APP也可以試試，但不要只停留在聊天，要懂得篩選並快速安排見面。

#學會說話，幽默是關鍵

幽默感是一種天然的吸引力！學會用輕鬆的方式互動，例如分享有趣的小故事或輕鬆吐槽，讓對方感覺和你在一起很舒服。盡量避免單向提問，盡量用開放式問題鼓勵互動，比如：「你最近看過什麼好看的電影嗎？」

▲▼「5個小秘訣」教你立刻脫單。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

#建立自信，別害怕主動

自信不是自大，而是大方展現你最好的樣子。學會直視對方的眼睛，並表現出你對他們的興趣。對於有好感的人，不妨勇敢主動約對方喝杯咖啡或看展。心態放輕鬆，別太有壓力。

#用星座破冰打開話題

星座話題的魅力在於它既有趣又能快速拉近彼此的距離，但更重要的是，觀察對方的反應，順著自然的節奏進行。如果對方不感興趣，不要硬聊星座或給出過多「判斷」，這樣可能會讓人感覺被貼標籤，反而降低好感。

關鍵字：

戀愛, 脫單, 社交, 幽默, 星座

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