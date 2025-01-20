星巴克「貓咪杯套」終於補貨回歸！一用就被治癒　網揭門市隱藏搶購秘訣

▲星巴克貓咪杯套補貨回歸。（圖／吳雅鈴攝）

圖文／CTWANT

星巴克近期推出的「貓咪杯套」再度成為粉絲熱議的話題！這款集療癒、實用與設計感於一身的周邊，上次推出時就掀起搶購熱潮，更一度被炒至高價，如今終於補貨回歸，再度引發全台粉絲的瘋狂追捧。

這款灰貓杯套最吸引人的，就是那毛茸茸的尾巴和俏皮的貓屁股設計，讓人一眼就愛上！有粉絲直呼：「牠的尾巴摸起來超舒服，加上貓咪的神情超可愛，每次用都覺得被治癒了！」不僅如此，它還被視為喝咖啡時提升幸福感的小道具。

▲星巴克灰貓尾巴便利單杯提袋／350元。（圖／吳雅鈴攝、翻攝星巴克官網）

如果想順利入手這款夢幻杯套，可要掌握幾個搶購秘訣：先多關注社群和門市補貨消息，找到最近有貨的店家；其次，早起真的有用，不少人都是一開門就買到；最後，別忘了多問店員，就有網友透露一個搶購秘訣：「看到貨架空空以為賣完，結果問了店員才發現藏在櫃子裡！」所以，想入手的朋友不僅要多留意社群消息、提早到店，還可以多和店員確認是否有存貨哦。

▲多跑幾間店、多問店員，都有機會能讓你買到這個夢幻逸品。（圖／翻攝自星巴克fb粉絲團）

快行動吧，這款超萌的「貓咪杯套」不僅能為你的咖啡時光增添趣味，還是絕佳的收藏精品，錯過這次又要後悔了。

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