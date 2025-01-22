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試開箱／保濕又持妝的3款底妝！保留原生光澤肌同時又修飾瑕疵

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記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

台灣天氣普遍炎熱，即使冬天也不會到很冷，不少人更是對於肌膚出油困擾，所以底妝的挑選更是讓人崩潰，既想要有點滋潤度、遮瑕，又不敢太油潤，需要更好的持妝度，以下就分享近期幾款新品，可以滿足多重的底妝問題。

＃肌膚之鑰 恆潤光采粉凝露，35ml、售價4200元

肌膚之鑰,I`M MEME,RMK,粉底,底妝,彩妝,。（圖／品牌提供）

「造光機」肌膚之鑰向來很懂得賦予肌膚細膩光澤，旗下的底妝單品更是保濕之餘又很貼膚，廣受粉絲喜愛，春季更推薦恆潤光采粉凝露，被喻為是「鑽光瓶」的粉底採用獨家水鑽養膚複合配方，萃7款精華油揉合而成，不僅可以潤澤膚況，更能夠遮蓋瑕疵，輕鬆打造高級感珍珠肌。

＃I'M MEME 我愛神力氣墊粉餅（水霧），售價790元

肌膚之鑰,I`M MEME,RMK,粉底,底妝,彩妝,。（圖／品牌提供）

最懂韓妝的I'M MEME在亞洲市場狂銷，最近更推出全新我愛神力氣墊粉餅（水霧），跟之前開架氣墊不同，採用專櫃級網紗設計，可以更均勻釋放出粉體，輕拍上臉可以打造細膩膚況，60%水精華的質地，超強保濕度可以迅速潤澤肌膚，水轉霧渡膜科技，上臉3秒轉成霧面妝感，輕鬆持妝不卡粉。

＃RMK 經典液狀粉霜EX，30ml、售價1850元

肌膚之鑰,I`M MEME,RMK,粉底,底妝,彩妝,。（圖／品牌提供）

櫻花妹超愛的RMK底妝一直都是口碑好物，水潤輕盈質地可以打造出宛如素顏感的細膩膚況，不僅遮瑕還能超貼膚，在2025年全新改版的質地，潤滑親膚更升級，60%以上的水性成分與護膚保養成分，可以保有肌膚原生的光澤感，而且不需要工具，手就可以輕鬆完成全臉妝容。

關鍵字：

肌膚之鑰, I’M MEME, RMK, 粉底, 底妝, 彩妝

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