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《單身即地獄4》人氣成員IG！陸俊書粉絲破22萬、裴智妍絕對必追

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《單身即地獄4》成員IG總整理！陸俊書、李時安、金泰煥、裴智妍等高顏值人氣選手絕對必追！

▲《單身即地獄4》成員個個顏值在線。（圖／取自成員IG）

圖文／CTWANT

Netflix戀愛實境節目《單身即地獄4》強勢回歸，參賽者們個個顏值在線，魅力滿點！本季不僅話題度破表，成員們的背景與日常也成為粉絲熱議焦點，想第一時間捕捉他們的動態？以下為你完整整理人氣參賽者的IG帳號，趕快收藏起來！

1.陸俊書（@6dory）

「硬漢男神」粉絲破22萬！

作為前UDT戰隊成員的他，不僅有精壯身材，更憑藉出演《Sweet Home》第二、三季而人氣飆升，多才多藝的他還是位YouTuber，日常生活裡的陽剛與柔情並存，讓人完全無法移開目光。

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▲陸俊書曾出演《Sweet Home》第二、三季。（圖／取自陸俊書IG）

2.張泰旿（@tachyonproject）

「韓漫男主級顏值＋鋼琴王子」

這位模特兒出身的參賽者，以英氣外貌與音樂才華圈粉無數。他在亞洲電影節中榮獲「最佳外語片演員獎」，並多次在IG分享古典鋼琴演奏，溫柔又迷人！

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▲張泰旿。（圖／取自張泰旿IG）

3.金泰煥（@keemtehwa）

「模特兒界天花板」187cm大長腿＋電眼殺！

從《Esquire》雜誌走向韓劇圈的金泰煥，因迷人的雙眼與自信氣場成為本季焦點之一。他的高挑身材與紳士風範絕對會是本季戀愛中的熱搜話題！

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▲金泰煥。（圖／取自金泰煥IG）

4.李時安（@youseeany）

「清甜系女神」參賽者最萌擔當！

曾參加《Produce 48》的她憑清新氣質走紅，如今在IG上擁有29.3萬粉絲。她的甜美笑容與自然穿搭，每張照片都像是韓劇截圖！

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▲李時安。（圖／取自李時安IG）

5.金珉楔（@kimminseoll）

「啦啦隊女神」＋「選美冠軍」雙重加持！

身高比例完美的金珉楔，從啦啦隊跨足影視圈，並榮獲韓國知名選美比賽「春香小姐」冠軍。她的清新脫俗氣質與舞台自信，讓人對她的未來星途無比期待！

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▲金珉楔曾榮獲韓國知名選美比賽春香小姐冠軍。（圖／取自金珉楔IG）

6.裴智妍（@bxxyon）

「TWICE Sana既視感」甜美＋性感兼具！

以健康小麥肌聞名的裴智妍，曾擔任知名化妝品牌的代言人，還出演過多部MV。她的多面魅力與高顏值，絕對讓人愛不釋手！

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▲裴智妍是美妝品牌ANGEL'S LIQUID的品牌大使。（圖／取自裴智妍IG）

7.鄭裕陳（@youjini1225）

「全能舞后」多才多藝＋自然系美女！

畢業於梨花女子大學舞蹈系的她，不僅精通各類舞蹈，還熱愛游泳與健身，擁有迷人的身材比例。她的IG日常散發滿滿自然美，粉絲忍不住一直點讚！

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▲鄭裕陳畢業於梨花女子大學舞蹈系。（圖／取自鄭裕陳IG）

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周刊王, 單身即地獄4

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