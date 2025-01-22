星巴克「最美門市」走春去！台南鹽山雪屋風很網美、鹿港橢圓蛋蛋屋超可愛

記者李薇／綜合報導 圖／品牌提供

新春連假將近，許多人選擇與家人一同出遊，或者去廟宇祈福求平安，來一杯咖啡不但提神又可以享受特色建築美學，以下就分享多間星巴克特色門市，快跟家人一同享受歡聚時光，迎接新年。

＃台南

古都台南，擁有豐富的特色宗教民俗活動，不能錯過星巴克首家結合鹽山白雪美景概念的「首府門市」，臨近早期知名曬鹽場之一的「鹽埕出張所」，門市設計發想自日式傳統建築，在外觀上搭建玻璃穿透帷幕，並點綴如鹽般的雪白色線條，將曬鹽場的意象襯托出白色如雪般的場景。門市內視線聚焦的吧檯上方天花板處，則運用華麗的透明結晶玻璃塊立面裝飾其外部，將玻璃磚的透明和輕盈的概念從外部引入內部空間，並使用金屬網材料，營造出開放和通透的感覺，搭配植物壁畫藝術作品，既清新又充滿活力。

不僅如此，還有星巴克進駐市定古蹟的「台南文創門市」，鄰近祀典武廟，坐落於台南火車站旁的台南文創園區內，延續日據時期台南出張所的日式建築美學，保留建物原本的連續窗壁面及局部地板，將中島型咖啡吧檯配置於空間中心，並以仿紅磚及窗花圖樣重複排列設計運用於吧檯飾板及沙發背板，層層疊疊呼應整體建物以紅磚瓦、藍窗花累積的歷史風華，門市兩側壁面，特別邀請台南在地國寶級藝術家顏振發老師為門市手繪兩組藝術造型畫，將星巴克的咖啡莊園農作實景，鮮明的復刻於古蹟中。

＃嘉義

位於知名信仰中心嘉義縣新港鄉的星巴克「嘉義新港門市」是知名的林家老宅培桂堂，為當地「詩人良醫」林開泰於日治時期所興建的診療所及宅第，亦為雲門舞集創辦人林懷民老師的老家，融合洋式、日式及閩式的建築樣貌，反映了新港自清末至今的地方歷史記憶。

以極簡的建築線條加上大片玻璃面積，如樓梯口處的玻璃，天臺上玻璃的欄杆扶手，半開放式窗戶和座位型態，運用視覺的穿透感，強化與室內的連結，門市室內選用溫暖的木質自然色調，映襯出舊宅磚瓦牆上的青苔和斑駁的痕跡，帶出這個老宅第當時簡約而樸實的生活景致。

＃雲林

在地信仰中心重鎮的雲林縣，也是顧客走春往返的目的地之一，以「展翅飛翔，海線之美」為名的星巴克「雲林麥寮門市」，整棟建物外觀運用具有角度的建築量體組合，並以兩座弧線板型屋頂營造出俐落感，有如張開雙臂歡迎來訪顧客，同時象徵群鳥展翅飛翔的寓意，收納麥寮、台西、西湖、口湖海岸沿線美景，即使入夜傍晚，在金黃色夕陽的映照下，也能感受溫馨寧靜的咖啡時光。

或者可走訪雲林縣北港鎮的「北港門市」，坐落於進出北港的主要幹道－華南路（台19省道）上，呼應所在地宗教重鎮意涵，門市建築設計概念以雙手合十的意象貫穿整體，並從外觀延伸至室內壁面及造型格柵天花，搭配室內運用類似寺廟的古樸紅棕色調等，展現出蘊含歷史及在地情調的風格，更邀請北港當地的職人葉成豐運用紙雕工藝手法打造門市內藝術牆面。

＃彰化

鹿港老街附近的星巴克「鹿港門市」，門市外觀的設計概念來自鹿港大街上各式廟會節慶懸掛的彩燈，花圃區的酒甕植栽概念來自於鹿港常見的甕牆。門市內置放於商品陳列架上的錫製咖啡櫻桃果實，則是由鹿港在地薪傳獎得主陳萬能親自打造的大型裝飾藝術，位於門市正中央的竹燈和竹椅，是竹藝展覽也是門市傢俱，竹藝是鹿港傳統手工藝的其中一項，巧妙的將其工藝融入門市氛圍中。

＃新竹

往北移動來到新竹地區，一定要去本地首間古蹟圖書館門市「新竹州圖門市」走走，坐落於新竹城隍廟商圈，門市前身為日治時期興建，歷經世界大戰後至今保留最完整建築原貌的三座獨棟公共圖書館之一，為擁有近百年歷史的市定古蹟。

門市建築保留日治時期古蹟建物特色，如拱形入口、入口上方的裝飾紋章、入口旁加寬的門柱、及磚形條紋的柱面，呈現莊重而厚實的印象；門市室內設計，靈感以類似書架的功能意象，將吧檯和吧檯上方、客席座位區皆採以拱形拱腹設計，並運用落地燈與盆栽，增添整座古蹟建物的氛圍。

＃台北

在台北地區，年味氣息濃厚的大稻埕區，加上附近香火鼎盛的廟宇也是顧客喜愛春節走訪的景點之一，順遊至保安街口則是星巴克「保安門市」，保留原為販售鳳梨罐頭致富的大稻埕富商葉金塗古宅而成，整體為巴洛克式的建築風貌。門市內部則以挑高的圓拱結構與紅磚縷雕圓拱窗，再配上立體浮雕及花草紋飾，優雅而具有歷史風情，在此啜飲一口咖啡，細細品嘗大稻埕的往昔時光。

▲奎士咖啡插旗台北101打造美術館門市。（圖／業者提供）

台灣奎士咖啡（Curista Coffee）在信義區A11、A13等百貨陸續插旗後，宣布正式進駐台北101購物中心地下一樓，以「美術館級咖啡廳」為設計概念，時尚簡約的純白空間設計搭配流線風格，提供84席座位，與101信義路側星巴克典藏店相映成趣，預計1／17正式開幕。