大秀直播 ／周杰倫曬與Dior男裝設計師合照準備看秀！韓韶禧拎新包飛巴黎

記者鮑璿安／台北報導

Dior 2025 - 2026 冬季男裝系列發表會將於台灣時間1月24日(五) 晚上10點於巴黎登場，全球品牌代言人周杰倫也已經準備好了，他曬出與男裝創意總監 Kim Jones的超狂合影，不光周杰倫早就抵達巴黎，韓星韓韶禧也在日前現身機場出發看秀，光是機場時尚就掀起熱議。

▲Dior x Kaws聯名膠囊系列棒球外套。（圖／品牌提供）



眼尖粉絲應該發現，天王周杰倫目前人在巴黎，他也親自曬出與Kim Jones的合照並寫下，「能跟上才華洋溢的 Kim Jones真是太棒了！我期待後天的DIOR大秀」，他身穿Dior x Kaws聯名膠囊系列棒球外套，以靈蛇為核心設計理念，搭配休閒褲裝和T恤，為天王襯托潮流風格。





▲韓韶禧日前則換上Dior Oblique緹花飛行員夾克搭配拉鍊迷你裙現身機場。（圖／品牌提供）

▲Dior D-Journey 黑色小牛皮皺褶Flat Macrocannage。（圖／品牌提供）

此外，韓韶禧日前則換上Dior Oblique緹花飛行員夾克搭配拉鍊迷你裙現身機場，全身迷人的印花彰顯俏麗氣質，而她的包款則是將於2月初上市的Dior D-Journey 黑色小牛皮皺褶Flat Macrocannage，柔軟廓形呼應肩背帶的 「CD」字樣金飾，呈現奢華態度，在韓韶禧加持之下顯得十分迷人，也讓外界期待24日的正式看秀造型。

▲韓星李俊昊則受邀出席Berluti於巴黎時裝周舉辦的全新系列發佈會 。（圖／品牌提供）



同時，韓星李俊昊則受邀出席Berluti於巴黎時裝周舉辦的全新系列發佈會，並參與品牌130週年的慶祝活動，日前他以一身Berluti服飾現身仁川機場出發前往巴黎，穿上綠色Patina飛行夾克、羊毛高領毛衣、Alessandro長褲和經典Nero grigio色 Capri靴子，並搭配一個柔軟棕色scritto皮革Overnight手提包，完美演繹出紳士的差旅造型。