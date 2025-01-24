祝福親友家族興旺！選「紅寶石禮盒」寓意超深　北歐擴香適合文青好友

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

過年不少人有送禮的需求，不僅要單品厲害，最好包裝也要拿得出手，送禮才會有面子，同時也可以讓對方感受到真心誠意，以下就分享幾款禮盒，立刻準備起來。

＃L'ERBOLARIO蕾莉歐 紅石榴寶石禮盒，優惠價1380元

果園多籽的紅石榴象徵著美好豐產、家族興旺，在過年送禮正是優秀選擇，而其萃取物更是富含多酚的抗氧化力，對於美膚效果特別有感，因此，蕾莉歐以此配方推出紅石榴寶石禮盒，收納潔膚凝膠、沐浴膠還有植物皂，可以說是洗出一身紅火好運。

＃Skandinavisk RO寧靜嚮往室內擴香，200ml、售價2280元

居家打掃乾淨，換上簡約設計的擴香，絕對是儀式感滿分，來自北歐的Skandinavisk擅長捕捉自然元素與寧靜感受，極簡的擴香瓶身設計，選用再生玻璃容器承載青草、黃瓜、紫羅蘭的清新香氣，讓人宛如置身北歐雪國的幽靜森林，非常適合放在房間或是客廳。

＃KLOWER PANDOR 璀璨心願禮盒，售價1780元

在新的一年當然要祝福親朋好友可以實現美好心願，以此寓意設計的香氛禮盒，復刻經典神獸香氣心動時刻香水，搭配特製限定西西里海岸香水與人氣暮光琥珀擴香，一盒可以滿足居家療癒氛圍，同時還可以為新的一年創造全新感受，噴上身走春絕對好運旺旺來。