《外傷重症中心》爆紅必追！最強女一夏英6大必知亮點　原來背景超狂

▲《外傷重症中心》成為過年最紅的追劇清單之一，夏英也成為討論焦點。（圖／夏英IG）

圖文／CTWANT

Netflix最新韓劇《外傷重症中心》過年期間引發許多劇迷討論，成為過年最紅的追劇清單之一，除了朱智勛的精湛演技外，飾演護士千薔薇的安賀營（夏英）也成為討論焦點。她不僅演技出色，背景更是充滿話題性。到底安賀營（夏英）是誰？6件事帶你更認識這位潛力十足的超可愛女星。

1. 本名安賀營，藝名「夏英」

安賀營（韓語：안하영，Ahn Ha-young）出生於1993年8月11日，後來以藝名「夏英」進入演藝圈。她擁有170公分的高挑身材，清秀的外貌與韓國知名演員申世景、林智妍有幾分相似，因此被稱為「申世景＋林智妍」的綜合體。

▲夏英清秀的外貌與韓國知名演員申世景、林智妍有幾分相似。（圖／夏英IG）

2. 原本是藝術學霸，畢業於梨花女子大學

在成為演員之前，夏英的興趣廣泛，她喜歡足球與高爾夫，是一名熱愛運動的女星的專業領域其實是美術。她畢業於梨花女子大學西洋畫學系，原本夢想是成為畫家，甚至對電影製作與小說創作有極大興趣。然而，在機緣巧合下，她踏入了演藝圈，展開了全新的職業生涯。

▲夏英原本夢想是成為畫家。（圖／夏英IG）

3. 2019年出道，曾在《非常律師禹英禑》演出

夏英的興趣廣泛，她喜歡足球與高爾夫，是一名熱愛運動的女星的演藝生涯始於2019年，當時她在電視劇《監獄醫生》中飾演男主角的妹妹羅以賢。此後，她陸續參演了多部電視劇，包括《私生活》、《暗行御史》、《窺探》、《成為你的夜晚》、《現正分手中》等。

她真正受到觀眾矚目的作品，是在2022年的熱門韓劇《非常律師禹英禑》中，飾演婚禮上婚紗滑落的新娘金花英，該角色後來勇敢出櫃，讓觀眾印象深刻，也為她打開了知名度。

▲韓劇《非常律師禹英禑》中，夏英飾演婚禮上婚紗滑落的新娘金花英。（圖／ENA）

4. 在《外傷重症中心》飾演責任感十足的護士

Netflix韓劇《外傷重症中心》於2025年1月24日首播，該劇改編自熱門Webtoon漫畫，講述了一群醫生奮力拯救重症外傷病人的故事。夏英在劇中飾演護士千薔薇，這是一位富有責任感、專業能力強的角色，與朱智勛飾演的天才外科醫生白江赫有許多對手戲。劇中看到夏英經常為了急診事件奔跑，她在戲裡戲外也經常穿著中性穿搭搭配慢跑鞋，今年過年像New Balance精選了5款熱門鞋型，推出新年限量配色，不僅有千禧潮流的740琥珀白與未來感十足且時尚有型的松露黑、杏仁白WRPD Runner，更有大膽前衛的1000鞋履，最後則是融合復古跑鞋與現代美學的1906R，為新年穿搭、走春再添一吸睛亮點。

▲New Balance M1000LNY 中性鞋款／4,280元； U740LN1 中性鞋款／3480元；U1906RNY 中性鞋款／4,680元；UWRPDLN1 中性鞋款／5280元；UWRPDLY1 中性鞋款／4,880元。（圖／品牌提供）

5. 外貌出眾，曾是廣告商的寵兒

憑藉清秀的五官與高挑的身材，夏英不僅在影視圈受到關注，也受到許多廣告品牌的青睞。她曾參與多支廣告拍攝，包括美妝、保養品、時尚品牌等，展現她的時尚魅力與商業價值。

▲夏英受到許多廣告品牌的青睞。（圖／夏英IG）

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6. 私下熱愛運動，喜歡足球與高爾夫

除了演戲與繪畫，夏英的興趣廣泛，她喜歡足球與高爾夫，是一名熱愛運動的女星。她曾在訪談中提到，運動不僅能保持體態，也能讓自己紓壓、維持良好的身心狀態，這或許也是她在《外傷重症中心》中展現良好體能與專業氣場的原因之一。

▲夏英熱愛運動。（圖／夏英IG）

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