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試開箱／又一神氣墊降臨！冷淡風「小光圈」釋放原生膚感

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記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

氣墊粉餅的快速與方便，是不少趕時間女性的首選，畢竟每天的me time已經夠少，當然也很難有時間慢慢畫，但是又想讓狀態看起來至少乾淨、精神，氣墊粉餅可以說是絕佳解方，隨著此品項的發展越趨成熟，持久力、遮瑕度也越來越提升，而且要水光要霧面質感通通有，快來看看哪一顆最適合妳。

＃NARS 裸光凝亮水精華氣墊，售價2200元

NARS,I`M MEME,CLIO,氣墊粉餅,彩妝,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

NARS,I`M MEME,CLIO,氣墊粉餅,彩妝,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

繼小方盒爆紅之後，創辦人François Nars將其專業攝影師的光感美學，應用在全新上市的「小光圈」裸光凝亮水精華氣墊，宛如濾鏡般的單品能發揮肌膚100%原生膚感，同時又能夠修飾肌膚瑕疵，高比例的保養配方，蘊含山茶花精萃、天然胺基酸、椰子萃取精華及甘蔗保濕活萃，不僅上妝及保養，更能夠讓底妝超服貼，精選5大亞洲女性專屬色調，輕鬆美肌每一天。

＃I'M MEME 我愛神力氣墊粉餅（水霧），售價790元

肌膚之鑰,I`M MEME,RMK,粉底,底妝,彩妝,。（圖／品牌提供）

最懂韓妝的I'M MEME在亞洲市場狂銷，最近更推出全新我愛神力氣墊粉餅（水霧），跟之前開架氣墊不同，採用專櫃級網紗設計，可以更均勻釋放出粉體，輕拍上臉可以打造細膩膚況，60%水精華的質地，超強保濕度可以迅速潤澤肌膚，水轉霧渡膜科技，上臉3秒轉成霧面妝感，輕鬆持妝不卡粉。

＃CLIO 天使光圈爆水氣墊粉餅，售價1150元

NARS,I`M MEME,CLIO,氣墊粉餅,彩妝,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

嚮往韓妞的爆光潤澤肌，CLIO就推出水光感的氣墊粉餅，從透明的粉盒與宛如液態水滴的包裝，就可以看出這是一款講求光澤妝感的單品，並添加保濕成分：膠原蛋白、維他命B3、腺苷和玻尿酸等，能夠再有高保濕度的同時，賦予肌膚遮瑕力與修飾度，打造出剛敷過面膜般的水嫩透亮。

關鍵字：

NARS, I’M MEME, CLIO, 氣墊粉餅, 彩妝

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