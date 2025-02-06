RICHARD MILLE男女皆宜的方形錶登場　迷宮錶盤勾動目光

▲RICHARD MILLE RM 16-02超薄自動上鍊腕錶設計中性，男女皆適合佩戴。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

RICHARD MILLE從粗獷主義建築風格獲得啟發，以新穎、創新的方式重新詮釋RICHARD MILLE的方形錶，推出保留經典同時融入現代風格的RM 16-02超薄自動上鍊腕錶，尺寸較前一代RM 016腕錶更小，是一款男、女皆適合佩戴的中性錶款；而內在亦有新突破，搭載專為此腕錶研發的全新自製CRMA9自動上鍊機芯，其簡潔的線條、高性能的部件，是此枚機芯設計的核心理念。





▲RICHARD MILLE RM 16-02腕錶超薄錶殼的人體工學設計較前一代RM 016更優化。

第一眼欣賞RICHARD MILLE RM 16-02超薄自動上鍊腕錶，立刻被面盤如迷宮般的線條吸引，各種形狀重疊交錯彷彿迷宮通道，讓人想一探究竟，搭配雕塑般的方形造型，展現獨特的建築風格美學，品牌對於佩戴的舒適性也相當講究，超薄錶殼的人體工學設計較RM 016進一步優化，錶殼尺寸縮小10%，以全新尺寸36 x45.65毫米亮相，完美貼合手腕，也增強了線條感，俐落有型。





▲RICHARD MILLE RM 16-02超薄自動上鍊腕錶推出新色赤陶色（Terracotta）Quartz TPT®石英纖維材質款式。

RM 16-02超薄自動上鍊腕錶共有兩種款式，一款為經微噴砂、緞面修飾和拋光倒角處理的五級鈦合金腕錶，另一款則是嶄新色調--赤陶色（Terracotta）Quartz TPT®石英纖維款，是RICHARD MILLE潛心研發創新材質的最新力作，再次呼應粗獷主義建築風格。





▲製錶師悉心組裝RICHARD MILLE第15款自製機芯CRMA9自動上鍊機芯。

不僅在材質上突破，RICHARD MILLE在機械結構層面也將精湛技術表現得淋漓盡致，為RM 16-02超薄自動上鍊腕錶設計全新CRMA9鈦合金機芯，是品牌第15款自製機芯，採極致鏤空設計，讓光線能毫無阻礙穿透，其67個大小不一的鏤空區塊在銑削和修飾過程中需要達到極高的精度，每個切口都經倒角處理，完美呈現一絲不苟的製錶精神；而鉑金打造的自動擺陀也以全新樣貌登場，安裝在陶瓷滾珠軸承上，實現高效上鍊，動力儲存達50小時。

▲CRMA9自動上鍊機芯是專為RM 16-02腕錶設計的鈦合金機芯。

從RM 16-02超薄自動上鍊腕錶的正反面，均可欣賞RICHARD MILLE精心研發製作的CRMA9鈦合金機芯，特別是經過悉心裝飾的機芯巧妙成為錶盤迷宮的景致之一，搭配線型印花呈現的時標，引領目光於其中流轉，讓腕錶與佩戴者間建立起微妙的情感聯繫。

▲RICHARD MILLE RM 16-02超薄自動上鍊腕錶鈦合金款。





▲RICHARD MILLE RM 16-02超薄自動上鍊腕錶的錶背可欣賞機芯全新設計的鉑金擺陀。