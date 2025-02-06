fb ig video ETtoday search mobile

Celine新成員Bonnie後背包登場　秀智、Danielle親示範色選細節都超美

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

Celine在迎來秀智加入代言人行列後，推出了全新的Bonnie後背包，本篇5亮點推你入坑！

在「國民初戀」秀智接下品牌代言人加入NewJeans成員Danielle的行列後，Celine在2025年初為大家帶來了全新的包款Bonnie後背包，除了兩大代言人私服全都搶先背上之外，本篇為大家解析包5個迷人之處，帶你一起入坑。

Celine「Bonnie後背包」的5個迷人之處

立體筒型包身

全新的Bonnie後背包透過圓筒形的包身設計，所以在結構上相較會更加有立體感，透過內裡皮革束口袋的收合設計，包包背上身後必能維持原本包型的立體度不會有扁塌感。

精緻凱旋門磁扣

Celine經典的Triomphe凱旋門徽標同樣作為Bonnie後背包的亮點之一，在這款包上作為開合磁釦設計，也是Celine極具辨識度的標誌性奢華元素。

輕盈包型兼具實用性

Bonnie的後背包雖然包型俐落小巧，但圓筒形的包身內部空間足夠容納手機、錢包、化妝品等日常隨身小物，日常通勤或外出旅行都能輕鬆的作為造型搭配使用。

老花純色都有得挑

全新的Bonnie後背包推出4種款式選擇，除了經典的凱旋門印花帆布之外，還有百搭的黑色以及輕盈優雅的寶寶藍與象牙白可以選擇。

女神們親身示範

品牌大使秀智以及NewJeans成員Danielle兩人都分別以不同的穿搭風格搭配上全新的Bonnie後背包，不僅展現出這款包的實搭性，在風格上也都能輕鬆駕馭！

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀

●【包你入坑5原因】Dior全新「Caro後背包」Jisoo愛用中，籐格紋包身、多種色選實搭又耐看

●【包你入坑5原因】熱賣17年LV Neverfull強勢新款亮相，雙面撞色包身＋兩種包型變化更實用了

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, Celine

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

路易莎拒政治活動遭青鳥出征！國民黨號召「用新台幣力挺」

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

「花錢如流水」星座Top 3 ！第一名不在乎存款多少　及時行樂最重要

「花錢如流水」星座Top 3 ！第一名不在乎存款多少　及時行樂最重要

玄彬駕法拉利帥翻　陽光笑容與孫藝真藏不住甜蜜

玄彬駕法拉利帥翻　陽光笑容與孫藝真藏不住甜蜜

《單身即地獄4》李多熙美到搶走參加者焦點！解析她的節目時尚造型

《單身即地獄4》李多熙美到搶走參加者焦點！解析她的節目時尚造型

不只是朋友！超準4點代表「他動心了」　句點後繼續聊、莫名在意 Twice Sana澳網穿搭藏亮點「菜籃包」超可愛！吳尊示範老錢風帥度依舊 台北市首間LOPIA超市登場！三井南港LaLaport吃玩逛品牌一次看 凱特王妃罹癌新體悟　不再公布穿搭細節 安格斯12星座一周運勢2／3-2／9 　牡羊忘東忘西是隱憂、摩羯放心做自己 天冷狂想吃不停　避開「發胖時段」不餓肚不易胖 搶看UNIQLO : C 春夏系列重點！極簡防雨大衣、790元收高質感肩背包

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面