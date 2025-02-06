Celine新成員Bonnie後背包登場　秀智、Danielle親示範色選細節都超美

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Celine在迎來秀智加入代言人行列後，推出了全新的Bonnie後背包，本篇5亮點推你入坑！

在「國民初戀」秀智接下品牌代言人加入NewJeans成員Danielle的行列後，Celine在2025年初為大家帶來了全新的包款Bonnie後背包，除了兩大代言人私服全都搶先背上之外，本篇為大家解析包5個迷人之處，帶你一起入坑。

Celine「Bonnie後背包」的5個迷人之處



立體筒型包身

全新的Bonnie後背包透過圓筒形的包身設計，所以在結構上相較會更加有立體感，透過內裡皮革束口袋的收合設計，包包背上身後必能維持原本包型的立體度不會有扁塌感。

精緻凱旋門磁扣

Celine經典的Triomphe凱旋門徽標同樣作為Bonnie後背包的亮點之一，在這款包上作為開合磁釦設計，也是Celine極具辨識度的標誌性奢華元素。

輕盈包型兼具實用性

Bonnie的後背包雖然包型俐落小巧，但圓筒形的包身內部空間足夠容納手機、錢包、化妝品等日常隨身小物，日常通勤或外出旅行都能輕鬆的作為造型搭配使用。

老花純色都有得挑

全新的Bonnie後背包推出4種款式選擇，除了經典的凱旋門印花帆布之外，還有百搭的黑色以及輕盈優雅的寶寶藍與象牙白可以選擇。

女神們親身示範

品牌大使秀智以及NewJeans成員Danielle兩人都分別以不同的穿搭風格搭配上全新的Bonnie後背包，不僅展現出這款包的實搭性，在風格上也都能輕鬆駕馭！

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