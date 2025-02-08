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台隆手創館推「抗流感專區」　高密合美型口罩又美又透氣

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記者蔡惠如／綜合報導

台灣近期因旅外人數攀升，多國正處於流感等呼吸道疾病流行期間；加上冷氣團持續影響，全台正處於流行性感冒高峰期。衛福部疾管署呼籲民眾勤執行「戴口罩」與「勤洗手」，以有效避免感染及傳播。台隆手創館全台各門市也順勢推出「健康防護專區」，提供多款美型口罩、抗菌噴霧、清潔濕巾等防疫商品，讓民眾在日常生活中也能隨時做好防護。

▲台隆手創館健康防護專區。（圖／業者提供）

▲台隆手創館因應流感在店內推出健康防護專區。（圖／業者提供）

台灣季節性流感好發於每年11月至隔年3月，慢性疾病及年長者如出現併發症，會危及健康不容忽視。台隆手創館「健康防護專區」集結多款防疫商品，讓民眾可以一次購足所需。

▲台隆手創館健康防護專區。（圖／業者提供）▲台隆手創館健康防護專區。（圖／業者提供）

▲日本CICIBELLA 5D口罩，10入售價139元；V BLOCK防禦對策長效抗菌噴霧劑30ml，特價99元。

針對防範流感必備的口罩，業者推出「CICIBELLA 5D口罩」以其透氣、高密合和高彈力設計熱銷，主打長時間配戴也不會有不適感，立體剪裁更顯小臉視覺，還有日本熱銷V BLOCK防禦對策長效抗菌噴霧劑，特價99元，每日外出前於口罩外層噴上長效抗菌噴霧，提供雙重防護。

▲台隆手創館健康防護專區。（圖／業者提供）▲台隆手創館健康防護專區。（圖／業者提供）

▲立得清全面防護抗菌抗病毒濕巾10抽隨身包，原價45元，特價29元；立得清酒精擦濕巾35抽，原價65元，特價39元。

手部清潔也是防疫的重要一環，「立得清 酒精擦濕巾35抽」、「優生 酒精濕巾超厚型迷你8抽*3入」方便民眾隨時隨地清潔雙手，超迷你尺寸的設計，讓民眾可以輕鬆放入小廢包中，隨身攜帶也沒負擔，也有中型尺寸適合家中使用，現正推出單包29元起優惠。

▲台隆手創館健康防護專區。（圖／業者提供）

▲優生酒精濕巾超厚型迷你8抽*3入，售價55元。

台灣口罩大廠中衛，去年底也推出《雪窗花》3D成人立體口罩，結合冬季雪花及台灣獨有窗花元素的設計，賦予每款口罩獨特的季節感和流行感。而窗花還富有「守護」的寓意，將鐵窗花的防盜功能與口罩的防護功能連結。

▲CASETiFY三星Galaxy S25系列配件開賣。（圖／品牌提供）

3款全新設計包括「琉璃」、「花磚」與「海棠」主題印花，透過滿版印花連續圖騰呈現，讓雪窗花的視覺效果更加豐滿立體，成為冬季造型的絕佳亮點，三款印花各10片裝，共30片售價400元。

▲CASETiFY三星Galaxy S25系列配件開賣。（圖／品牌提供）▲CASETiFY三星Galaxy S25系列配件開賣。（圖／品牌提供）▲CASETiFY三星Galaxy S25系列配件開賣。（圖／品牌提供）

關鍵字：

健康, 防護, 台隆手創館, 流感, 口罩

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