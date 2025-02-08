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CASETiFY開賣三星S25系列配件　iCash「復古電話」還能撥號

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▲CASETiFY三星Galaxy S25系列配件開賣。（圖／品牌提供）

▲CASETiFY三星Galaxy S25系列配件開賣。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

配件品牌 CASETiFY 在三星 Galaxy S25 旗艦系列手機正式發表後，迅速推出一系列手機殼及電子配件，讓使用者準備一拿機美穿新衣。新推出的配件包含多款手機殼，以及螢幕與鏡頭保護貼等，聯名系列SEVENTEEN、吉伊卡哇、三麗鷗、迪士尼也一次到位，立馬秀沒問題。iCash愛金卡，近期也推出復古電話系列，精緻復刻現在許多人沒看過的復古電話，小轉盤還能撥號。

▲CASETiFY三星Galaxy S25系列配件開賣。（圖／品牌提供）

而CASETiFY自家的「強悍防摔手機殼」，主打能承受高達 2.5 公尺的跌落衝擊，提供磁吸及非磁吸兩種選項；把相機環改造為活動式支架「強悍防摔立架手機殼」也沒缺席，而自拍族最愛的「鏡面手機殼」當然也入列。

▲CASETiFY三星Galaxy S25系列配件開賣。（圖／品牌提供）

還原裸機原色美感的「透明手機殼」，全新支援無線充電及 MagSafe 功能，熱門聯名系列包含 SEVENTEEN、吉伊卡哇、三麗鷗、迪士尼系列等，讓消費者可以自由挑選，展現個人風格。

▲CASETiFY三星Galaxy S25系列配件開賣。（圖／品牌提供）

統一集團旗下iCash愛金卡，近期也推出「復古電話系列icash2.0」，將早期台灣使用的轉盤式電話機等比縮小成迷你尺寸，將獨特的旋轉轉盤縮小復刻，不但有撥號的數字號碼，就連撥號使用的號碼孔洞及轉盤固定鐵片也都有，而且轉盤真的能手動旋轉，放開手還能自動歸位。  

▲CASETiFY三星Galaxy S25系列配件開賣。（圖／品牌提供）

上方厚實笨重的話筒則刻意製作成輕微搖晃狀態，模擬出話筒沒放好時的不穩情境，搭配上經典繞圈式電話線，細節特色一次到位。當卡片感應時，就會發出復古的電話鈴聲，吵雜又單調的鈴聲，正是許多人童年時最熟悉的聲音，現已正式上市，售價499元。

關鍵字：

手機殼, 配件, GalaxyS25, iCash愛金卡, 復古電話

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