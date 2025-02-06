2025年3大彩妝趨勢快GET！水光腮紅、潤唇膏都是必備

記者李薇／綜合報導 圖／jennierubyjane IG、sooyaaa__ IG、goyounjung IG、品牌提供

隨著美妝趨勢持續進化，2025年的彩妝風向更加注重肌膚質地的提升與自然和諧的色調運用；美妝通路屈臣氏發現，現代消費者在追求妝容時，不再單純著重於遮瑕或色彩的堆疊，而是更重視能展現個人特色、兼具保養概念的彩妝產品，以下更分享2025年彩妝趨勢，在日常生活中輕鬆打造質感妝容。

＃溫柔的「摩卡慕斯」色

2025年Pantone年度代表色「摩卡慕斯Mocha Mousse」將成為主流，溫潤內斂的暖棕調，給人溫柔大氣的感覺，不管是約會或是日常都是很百搭的色選，而且眼影、唇彩或是腮紅都可以使用，適合亞洲膚色之外，也可以製造出妝容的層次，首推薦2aN的極簡主義眼影盤#05燕麥拿鐵色。

＃「水光腮紅」強調好氣色

相較於過去重視唇彩，從2024年開始腮紅熱度持續上升，跟過去多為粉質頰彩不同，以霜狀的水光腮紅為潮流，又以南韓為趨勢，掀起腮紅霜、腮紅膏、腮紅液等單品，屈臣氏美容顧問分享，除了直接用腮紅液之外，使用水光感妝前乳搭配腮紅霜也是個簡單方便的手法。其中，JOOCYEE酵色的多用霜更是全臉都可以使用的好物。

＃保養、氣色兼具的「潤唇當道」

2024年「水光唇」穩坐話題霸主，跟以往最為不同的是，顯色度大為降低，保養修護力更被市場重視，不要高光澤、發色度的水光唇，宛如護唇膏一般具有淡淡紅潤修飾力，素顏上妝皆可擦的單品大受歡迎，滋潤與保濕效果更是關鍵，而非只是追求色彩的多變。