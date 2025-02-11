收到絕對心花怒放！14款情人節精品禮物推薦　Gucci狗狗吊飾萬元初買到

▲精選情人節精品禮物推薦。（圖／ Gucci、Ferragamo、Delvaux、Louis Vuitton提供）

圖文／CTWANT

西洋情人節即將到來，選對禮物送進心坎裡很重要！這次精選14款情人節精品禮物推薦，讓每一份禮物都成為傳遞愛意的選擇，無論是為了慶祝情人節，還是為了表達對摯愛的感謝，都能帶來無限的驚喜和感動。

情人節精品禮物推薦：Gucci

Gucci這次情人節推出充滿戀愛氣息的「紅粉色系」，包含：包款、配件等，這次就精選好禮陪伴摯愛共度生命中的珍貴時刻！

▲（左）Gucci GG Emblem 托特包／68,200元，（右）GG Emblem 肩背包／41,400元。（圖／品牌提供）

▲Gucci狗型吊飾 ／13,400元，Gucci Heart 耳環／15,100元，Blondie 耳環／12,600元。（圖／品牌提供）

情人節精品禮物推薦： Louis Vuitton

Louis Vuitton將浪漫和優雅的元素完美融合，這款全新的Nano Speedy Dating令人一見傾心，特別為情人節設計，帶來「怦然心動」的效果。硬箱以品牌標誌性的Monogram塗層帆布製造，並綴有對比色牛皮飾邊及金色金屬件。

▲Louis Vuitton Nano Speedy Dating手袋。 （圖／品牌提供）

以 Monogram Empreinte粒面皮革打造的Wallet on Chain Ivy，長型包款並搭配特大Monogram壓花圖案，以隨意變換的多功能配飾為設計重點，金色短鏈帶可用作手提包，散發優雅奢華的氣息。

▲ Louis Vuitton Wallet on Chain Ivy手袋。（圖／品牌提供）

這瓶Spell On You香氛，以鳶尾蘭誘人心弦，釋放銷魂愛意，在清新芳香之間流露迷人氣息，彷如一段動人的香氣樂章，久久未能忘懷。而粉色的圍巾則是百搭必備的款式，可以為穿搭畫龍點睛。

▲（左）Louis Vuitton Spell On You香氛，（右）REYKJAVIK ANIMATION PASTEL圍巾。（圖／品牌提供）

情人節精品禮物推薦：Ferragamo

歡慶情人節，當然不能錯過Ferragamo經典的Hug包款，包款源自其與眾不同的設計，兩側搭帶環繞包身猶如擁抱形態，喚起了戀人間情深擁抱的姿態，是彼此間親密聯繫的象徵。

▲（左）Ferragamo 淡粉色Hug crossbody包，（右）紅色Hug手提包。（圖／品牌提供）

情人節精品禮物推薦：Delvaux

粉嫩的色系最適合情人節禮物了，Delvaux以柔和粉嫩的棉花糖紫色點綴精緻手袋，為即將到來的情人節增添浪漫氛圍，全新作品Tempête To Go亦以這款夢幻色調亮相，搭配銀色五金細節，更顯優雅迷人。

▲Delvaux Tempête To Go 棉花糖紫／151,300元。（圖／品牌提供）

情人節精品禮物推薦：TOD’S

2025春夏重點BARRETTA系列，名稱取自義大利文中的女士小髮夾，以拋光金屬條低調雕刻TOD’S logo，喜愛輕便出行的女性絕不能錯過久違回歸的鏈帶包，小巧俐落卻能容納手機、卡片與鑰匙，日常輕鬆高雅出行。

▲TOD'S BARRETTA灰色翻蓋鏈帶包／36,900元。（圖／品牌提供）

新款BARRETTA手提斜背包兼具簡約輕盈與充足容量，極簡立體的剪裁，靈活設計可手提或優雅斜背，搭配多種尺寸與豐富色選，滿足都會女性對時尚與實用的雙重追求，重新定義摩登奢華。

▲TOD'S BARRETTA灰色手提斜背包／45,500元。（圖／品牌提供）

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