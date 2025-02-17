紐約時裝周／MK鬆弛感大包、慵懶西裝必收！Thom Browne鳥類學家制服超萌

記者鮑璿安／綜合報導

2025秋冬紐約時裝周日前告一段落，一向給人濃濃都會氣息的MICHAEL KORS這次2025 秋冬系列也不例外，以 Dégagé Chic (隨性優雅) 為主題，在紐約雀兒喜Terminal Warehouse華麗登場，演繹了都會女子的舒適日常。Thom Browne 2025 秋冬男女裝系列則成為一場鳥類學家的盛會，穿著標誌性的格紋制服，注入自由靈魂。





▲MICHAEL KORS 2025 秋冬系列打造時髦鬆弛感。（圖／品牌提供）

設計師Michael Kors表示：「這場秀的靈感始於我們每個人家中的那份慵懶與鬆弛，以及位於紐約麥迪遜大道全新Michael Kors Collection專門店的風格。」連服飾也營造居家舒適態度，西裝外套的整體比例拉長、少了收腰剪裁所帶來的局限感，一一點綴上亮片和斜切口袋，注入一股慵懶時尚。材質則結合觸感溫潤的羔羊毛，一躍而上披肩、睡衣風格造型及經典針織單品，色彩上形成療癒感受，濃郁的巧克力色、焦糖色、墨綠色平衡了都市灰調與經典黑白的永恆魅力。

MICHAEL KORS 2025秋冬系列的包款從大尺寸出發，包括保齡球包、手提包、超大號手拿包，俐落長手柄和流蘇般的毛流感形成對比，點綴日常造型。





▲Thom Browne 大秀化身鳥類學家的聚會。（圖／品牌提供）

Thom Browne 的大秀永遠猜不到開頭和結局，這次以2,000 隻象徵著希望的摺紙鳥環繞著秀場注入一絲神秘氣息，緊接著一對身著 Thom Browne 連帽派克大衣與雙面羊毛標誌性制服的鳥類學家登場，他們坐在白色折疊桌椅旁，準備觀察即將發生的一切。而模特兒化身來自異世界的訪客們，以英格蘭傳統粗花呢服裝揭開序幕，如鳥類千姿百態的花紋一樣，模仿桶胸鶲的錐狀繭形大衣、鮮豔的格紋絲綢、羽毛般的絲線一一豐富著正裝的無限可能性，Thom Browne 制服裝點人字紋、威爾士親王格紋、千鳥格紋與窗格紋。

Hector 包款到標誌性 Mr. Thom 與 Mrs. Thom 行李包，再到高跟鞋、晚宴鞋和各種高度的長翼皮鞋，配飾與鞋履均以雙色拼接麂皮材質完美呈現—有的搭配菱格花紋長襪，有的則以絲綢絨球和施華洛世奇水晶點綴。