fb ig video ETtoday search mobile

焦凡凡、婁峻碩大婚戴Tiffany珠寶超甜寓意曝光！深V白紗襯好身材

>

記者鮑璿安／綜合報導

焦凡凡、婁峻碩2月16日在沖繩完成夢幻婚禮，兩人在社群上公開了浪漫婚紗照與粉絲們分享喜悅，造型上也很有亮點，婁峻碩與焦凡凡不約而同選擇Tiffany經典珠寶，甜蜜寓意也曝光了。

▲▼焦凡凡 。（圖／翻攝IG）

▲▼焦凡凡 。（圖／翻攝IG）

▲焦凡凡這套主婚紗來自英籍設計師雙人組Georgina Chapman和Keren Craig成立的品牌Marchesa 。（圖／翻攝IG）

▲▼ 珠寶 。（圖／品牌提供）

▲Tiffany Knot 18K白金鑲鑽鏈墜 。（圖／品牌提供）

▲▼ 珠寶 。（圖／品牌提供）

▲Tiffany Elsa Peretti 純銀裝飾絲綢罌粟花造型胸針。（圖／品牌提供）

焦凡凡這套主婚紗來自英籍設計師雙人組Georgina Chapman和Keren Craig成立的品牌Marchesa，融合女性所嚮往的柔美風格，運用深V結合輕薄蕾絲打造出飄逸感覺。焦凡凡配戴Tiffany Knot系列耳環與項鍊，以兩條纏繞交織的線條，象徵著夫妻間的緊密連結與不解的羈絆。

▲▼焦凡凡 。（圖／翻攝IG）

▲▼焦凡凡 。（圖／翻攝IG）

此外，典禮上婁峻碩以Givenchy黑西裝佩戴Tiffany Elsa Peretti 純銀裝飾絲綢罌粟花造型胸針成為點睛之筆，簡潔設計很有他的個人風格。在婚紗照中婁峻碩也換上Louis Vuitton印花西裝搭配Tiffany T系列耳環增添帥度，形成美好永恆。

關鍵字：

婚禮, 焦凡凡, 婁峻碩, Tiffany珠寶, 沖繩

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

徐藝洋喊「你快X進去」　黃子韜驚慌：我在直播...

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

絕不能倒貼的三大星座！TOP 1喜歡狩獵　對百依百順超反感

絕不能倒貼的三大星座！TOP 1喜歡狩獵　對百依百順超反感

日春木瓜牛奶爆用發霉爛果　「被點名百貨」回覆了

日春木瓜牛奶爆用發霉爛果　「被點名百貨」回覆了

賈永婕參加「大S告別聚會」曝具俊曄暴瘦　眾人分享珍藏照片追憶

賈永婕參加「大S告別聚會」曝具俊曄暴瘦　眾人分享珍藏照片追憶

2025新款球鞋推薦！IU同款NB 1000太勸敗、Converse復古潮流必收 IKEA絕版品出清限時5折起　日用品19元起 Lisa近期兩款小眾包找到了！入手極簡教母Phoebe Philo、夢幻少女愛牌 張艾嘉獨子藝術才華洋溢　王令塵為Tiffany創作首飾盒 《童話故事下集》柯佳嬿狂說婚姻大實話被讚爆！出道20年超凍齡被封柯仙 寒流來襲UNIQLO特價羽絨衣現省千元！防潑水雙面外套半價6百元有找 愛熬夜的「夜型人」是遺傳決定！獨立工作能力強　3大特質曝光

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面