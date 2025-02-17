焦凡凡、婁峻碩大婚戴Tiffany珠寶超甜寓意曝光！深V白紗襯好身材

記者鮑璿安／綜合報導

焦凡凡、婁峻碩2月16日在沖繩完成夢幻婚禮，兩人在社群上公開了浪漫婚紗照與粉絲們分享喜悅，造型上也很有亮點，婁峻碩與焦凡凡不約而同選擇Tiffany經典珠寶，甜蜜寓意也曝光了。

▲焦凡凡這套主婚紗來自英籍設計師雙人組Georgina Chapman和Keren Craig成立的品牌Marchesa 。（圖／翻攝IG）





▲Tiffany Knot 18K白金鑲鑽鏈墜 。（圖／品牌提供）

▲Tiffany Elsa Peretti 純銀裝飾絲綢罌粟花造型胸針。（圖／品牌提供）

焦凡凡這套主婚紗來自英籍設計師雙人組Georgina Chapman和Keren Craig成立的品牌Marchesa，融合女性所嚮往的柔美風格，運用深V結合輕薄蕾絲打造出飄逸感覺。焦凡凡配戴Tiffany Knot系列耳環與項鍊，以兩條纏繞交織的線條，象徵著夫妻間的緊密連結與不解的羈絆。

此外，典禮上婁峻碩以Givenchy黑西裝佩戴Tiffany Elsa Peretti 純銀裝飾絲綢罌粟花造型胸針成為點睛之筆，簡潔設計很有他的個人風格。在婚紗照中婁峻碩也換上Louis Vuitton印花西裝搭配Tiffany T系列耳環增添帥度，形成美好永恆。