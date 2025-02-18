波摩珍稀雪莉桶系列登場　軒尼詩攜手餐飲計畫迎春聚

記者蔡惠如／綜合報導

在春季來臨之際，蘇格蘭艾雷島的波摩（Bowmore）單一麥芽威士忌，發表全新「珍稀雪莉桶系列」，以經典泥煤風味結合雪莉桶熟成，展現層次豐富的酒液特色，軒尼詩則以春酒時節為契機，攜手台灣多家知名餐廳，推廣干邑與美饌搭配體驗，並推出消費滿額贈禮活動，讓消費者用微醺品味開啟春季悠閒時光。

▲三得利波摩推出全新雪莉桶酒款。（圖／各品牌提供）

波摩珍稀雪莉桶系列 首度登場

創立於1779年的波摩酒廠，以其獨特的一號酒窖（No.1 Vault）與傳統手工翻麥工藝聞名。此次推出的珍稀雪莉桶系列，象徵品牌對高端市場的拓展，並突顯西班牙雪莉桶熟成對風味塑造的關鍵影響。

全新系列包含12年、15年、18年及21年四款酒款，各具特色。波摩 12 年雪莉帶有甜美香料與堅果氣息，煙燻與果香交融，層次豐富；15年雪莉則以Oloroso雪莉桶熟成，呈現甜美氣息，礦物質感與天然煙燻風味相互平衡；18年雪莉經過Pedro Ximenez過桶，增添熱帶果香與泥煤味，豐富且和諧；而21年雪莉則歷經波本桶、Oloroso雪莉桶與Pedro Ximenez雪莉桶三重熟成，蜂蠟糖蜜香氣與煙燻鹹香交織，風味濃郁且層次多變。

軒尼詩春酒計畫 美酒搭配經典台菜

迎接春酒時節，軒尼詩將經典干邑與台灣在地美食文化結合，展現不同酒款與菜餚的搭配可能。軒尼詩 V.S.O.P 口感細膩圓潤，適合搭配快炒料理，增添果香與辛香層次；X.O 則以豐富的橡木氣息與成熟果香，與紅燒或燉煮料理相輝映；頂級軒尼詩百樂廷則因細膩花香與辛香料氣息，與清蒸海鮮、干貝等鮮味食材相得益彰。

▲軒尼詩 x 雋GEN by Matt Chen 合作推出主廚限定套餐，套餐售價3,680元。

因應時節，軒尼詩攜手台灣多家名店，推出春聚「拼桌」活動，即日起至4／15，於指定通路購買軒尼詩V.S.O.P 或 X.O，即可獲得「拼桌」貼紙，集滿兩張可至金蓬萊、大三元酒樓等餐廳兌換指定菜餚。消費滿2,000元登錄發票還可兌換限量好禮，累積2萬元更可抽蘋果手機。

軒尼詩也與米其林星級推薦餐廳合作，特別邀請米其林主廚陳泰榮於高雄「雋 GEN by Matt Chen」推出期間限定套餐，精心打造干邑與粵菜的搭配饗宴，帶來細緻且層次豐富的味覺體驗。

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