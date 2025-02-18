超市就能買到！讓頭髮瘋長的5種食物

記者李薇／台北報導 圖／達志示意圖、品牌提供

現代人因為壓力，常常都會有落髮或是髮絲稀疏的問題，假如你有這樣的狀況，不妨多攝取這幾種蔬菜，雖然看起來似乎不太美味，但卻有機會可以讓頭髮瘋長，補足身體所需要的元素。

＃菠菜

菠菜裡面擁有很多的營養素，像是：Omega 3、鉀、鎂、鈣、鐵等元素，這些都有助於輸送營養給毛囊，算是很好的營養元素，能吃的話每天適量攝取都很好。

＃胡蘿蔔

胡蘿蔔可是很多人都討厭的食材，但它不僅對眼睛保健很好，裡面豐富的胡蘿蔔素更是超棒的抗氧化劑，能夠轉換成維生素A，幫助頭髮生長之外，也可以抑制出油、維持頭皮油水平衡。

＃彩椒

顏色多變化的彩椒也同樣擁有很多豐富的營養，維生素C、胡蘿蔔素都是很好的成分，有助於強韌頭髮，改善脆弱、易斷的狀況，強健髮根。

＃芹菜

芹菜擁有獨特的氣味，喜歡的人可以多吃，因為裡面的成分擁有抗雄性激素的作用，對於養髮也有很好的效果，讓髮絲有機會多長一點。

＃扁豆

扁豆擁有豐富的維生素A以及維生素E，同時還有微量元素，對於輔助身體平衡擁有很好的效果，同時還可以補充葉酸、鐵、鈣等成分，有助於頭髮的生長。

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