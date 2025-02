去黃提亮一級棒！「彩色蜜粉」正夯　有效提升肌膚透明感

▲彩色蜜粉能幫助校色,提升肌膚透明感。(圖/品牌提供)

記者曾怡嘉/台北報導

清透感底妝持續發酵,不少彩妝品牌紛紛推出彩色蜜粉幫助肌膚校色,運用色彩學原理幫助去黃提亮同時又能定妝,討論度超高,你怎能不擁有?

▲LANCOME 零粉感超持久柔焦蜜粉餅,#01,2,000元。

獨家「氣凝控油複合物」,瞬間柔焦毛孔、全面控油零油光, 校色提亮於無形之中,輕拍瞬間勻亮校色,其中低飽和粉色更是一拍去黃提亮,打造人見人愛的粉嫩澎潤,在外也能輕鬆補妝,讓脫妝局部瑕疵直接翻新。

▲SUQQU 晶采輕霧定妝蜜粉餅,3,200元。

純淨的柔薰紫色,為午後的肌膚驅散黯沉,注入明亮度和透明感。融合微微紅潤的藍,使輕霧質地流露血色感,為大人系肌膚打造健康的肌膚印象。

▲MAKE UP FOR EVER HD SKIN 粉無痕光圈蜜粉餅,#小仙紫,1,500元。

革新升級4D光圈複合粉體同時滿足柔焦毛孔、控油持妝,粉底輕盈親膚,一刷校正膚色,一次提供,其中為亞洲研發的小仙紫,能完美去黃提亮超自然。

▲Visée 煥彩柔焦三色蜜粉,#01,390元。

開架少見的多色蜜粉,能自然融入肌膚遮飾暗沉、毛孔,讓肌膚由內而外散發光澤。粉體完美融入肌膚,維持充滿透明感的精緻光澤肌膚。

▲高絲 美顏定格控油蜜粉 (珍愛櫻桃) ,360元。

高親膚櫻桃光感粉體細緻閃耀,賦予肌膚自然粉嫩好氣色。輕盈服貼,融入肌膚不泛白,持久維持零油光的清爽肌膚。