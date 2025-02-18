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去黃提亮一級棒！「彩色蜜粉」正夯　有效提升肌膚透明感

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▲▼蜜粉。（圖／品牌提供）

▲彩色蜜粉能幫助校色，提升肌膚透明感。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉／台北報導

清透感底妝持續發酵，不少彩妝品牌紛紛推出彩色蜜粉幫助肌膚校色，運用色彩學原理幫助去黃提亮同時又能定妝，討論度超高，你怎能不擁有？

▲▼蜜粉。（圖／品牌提供）

▲LANCOME 零粉感超持久柔焦蜜粉餅，#01，2,000元。

獨家「氣凝控油複合物」，瞬間柔焦毛孔、全面控油零油光， 校色提亮於無形之中，輕拍瞬間勻亮校色，其中低飽和粉色更是一拍去黃提亮，打造人見人愛的粉嫩澎潤，在外也能輕鬆補妝，讓脫妝局部瑕疵直接翻新。

▲▼蜜粉。（圖／品牌提供）

▲SUQQU 晶采輕霧定妝蜜粉餅，3,200元。

純淨的柔薰紫色，為午後的肌膚驅散黯沉，注入明亮度和透明感。融合微微紅潤的藍，使輕霧質地流露血色感，為大人系肌膚打造健康的肌膚印象。

▲▼蜜粉。（圖／品牌提供）

▲MAKE UP FOR EVER HD SKIN 粉無痕光圈蜜粉餅，#小仙紫，1,500元。

革新升級4D光圈複合粉體同時滿足柔焦毛孔、控油持妝，粉底輕盈親膚，一刷校正膚色，一次提供，其中為亞洲研發的小仙紫，能完美去黃提亮超自然。

▲▼蜜粉。（圖／品牌提供）

▲Visée 煥彩柔焦三色蜜粉，#01，390元。

開架少見的多色蜜粉，能自然融入肌膚遮飾暗沉、毛孔，讓肌膚由內而外散發光澤。粉體完美融入肌膚，維持充滿透明感的精緻光澤肌膚。

▲▼蜜粉。（圖／品牌提供）

▲高絲 美顏定格控油蜜粉 (珍愛櫻桃) ，360元。

高親膚櫻桃光感粉體細緻閃耀，賦予肌膚自然粉嫩好氣色。輕盈服貼，融入肌膚不泛白，持久維持零油光的清爽肌膚。

關鍵字：

彩妝, 蜜粉, 肌膚, 提亮, 控油

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