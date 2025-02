Melody露長腿直言「鞋子是我的軟肋」　談愛牌Roger Vivier透露年齡

記者鮑璿安/綜合報導

Roger Vivier 發表2025 年春夏系列,今19日邀請藝人 Melody Liu 殷悅演繹,她腳踩 Flower Strass系列莫蘭迪色花鑽高跟鞋現身,她也表示Roger Vivier一直是愛牌,「我持續有在收集品牌的鞋子,有10年以上了,不過這樣說就暴露我的年齡」。

▲Melody Liu 殷悅腳踩 Flower Strass系列莫蘭迪色花鑽高跟鞋現身 。(圖/品牌提供)

Melody一向喜歡經典鞋履,她表示:「入手第一雙品牌的鞋子是Belle Vivier,有逗號跟,那時是圓頭、方扣設計,很優雅經典,一看就知道是Roger Vivier」。她也相當推薦平底款式Viv’ by the Sea,去年去南法度假時就帶上了一雙品牌的拖鞋,直言是不敗的選擇,另外像是Viv’ontheRun休閒鞋也是她心儀款,大讚很好穿,在工作場合也能夠穿到。

▲Melody Liu 相中全新休閒鞋Viv’ontheRun 。(圖/品牌提供)

日前她特別飛到紐約當弟弟伴娘,穿上禮服被讚狀態相當好,外界也關心她目前的感情狀態,她則大方答:「有談得來的朋友,現在就是留一點空間給自己」。而她年前出席王偉忠女兒的歸寧宴,見到大S最後一面,今回憶起仍紅了眼眶,哽咽表示,「這個事情讓人不捨,人生無常,到了這個階段就是好好珍惜身邊人,身心健康是最重要,思念就留在心裡」。

▲水晶花鑽飾扣元素,結合夏季竹編 。(圖/品牌提供)





▲ Flower Strass系列莫蘭迪色花鑽高跟鞋 。(圖/品牌提供)

Roger Vivier 2025 春夏系列創意總監 Gherardo Felloni 以法式花園與巴黎城市美學為靈感,經典方扣鞋Belle Vivier 是不少女性的夢幻鞋履,此次帶來皮革編織方扣設計以及更為輕便的低跟款式。而全新休閒鞋Viv’ontheRun 增高款式適合嬌小女孩,採用由 EVA 製成的鋸齒邊鞋底與經典 Choc 鞋根,結合光滑的納帕皮革和網眼織料,帶來濃濃的科技感,又以台灣日本獨家的銀白金屬皮革拼接白扣休閒鞋、玫瑰金色皮革及黑配白色成為矚目看點。包款方面以水晶花鑽飾扣元素,結合夏季竹編,呈現輕鬆優雅的季節感,格外適合度假時刻搭配。





▲義大利鞋履品牌Sergio Rossi於微風廣場新店開幕。(圖/品牌提供)





▲Sergio Rossi sr Twenty水晶釦高跟鞋 。(圖/品牌提供)



同時,義大利鞋履品牌Sergio Rossi於微風廣場新店開幕,新店延續Sergio Rossi米蘭旗艦店的設計風格,整體色調為品牌代表色「Nude」,如同女性肌膚般,特別設置靈感源自品牌位於義大利San Mauro Pascoli工坊的鞋楦典藏牆藝廊,展示多款歷史經典鞋楦。全新sr Mermaid系列打造出水晶鏤空效果,讓腳部更顯得性感華麗,而優雅的Bridal系列,光澤水鑽和蝴蝶結的浪漫交織,鞋底內襯更鑲嵌一顆藍水鑽,有祝福的意涵,意指:完美就應該「Something new, something old, something borrowed, something blue.」,以此向其女性顧客致敬,陪伴她們走過人生中最閃耀、最夢幻的時刻。