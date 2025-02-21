fb ig video ETtoday search mobile

輕鬆養成「易瘦體質」！3個飲食隱藏魔鬼調整立刻有感

>

記者李薇／台北報導　圖／unsplash

夏季開始露胸、露腿，但對很多肉肉的女孩來說，這可是超困難的事情，建議可以透過3個超簡單的生活習慣進行改善，就可以慢慢瘦下來，而且瘦得漂亮又均勻，不需要運動，就可以養成瘦身力，當然要馬上學起來。

▲減肥,瘦身,飲食,。（圖／unsplash）

1.細嚼慢嚥

很多人在肚子餓的時候，都是狼吞虎嚥地吃東西，這樣不僅會讓身體沒辦法消化，沒有細嚼慢嚥，也需要很長的時間，才能讓大腦接收到吃飽的訊息；建議每一口一定都要嚼20到30下，才可以真正把食物咬碎，提高腦袋接收到「飽了」的訊息，避免多餘熱量的攝取。

▲減肥,瘦身,飲食,。（圖／unsplash）

2.對食物的品質跟口味要求高

可以發現，身邊瘦瘦的朋友，通常都對食物的要求很高，像是面對同樣的飯菜，很多人都覺得那就湊合著吃，還是可以全部吃完，但有些人就對這樣的食物沒興趣，寧可餓肚子，也不願意將就進食，從這例子就可以發現，如果對食物的要求越高，進食的總量就會越低，不容易吃多、就不容易變胖，不是要做挑食的人，而是慎選你吃下的食物。

▲減肥,瘦身,飲食,。（圖／unsplash）

3.食物份量的控制

很多人都會使用「限制法」，讓自己少吃一餐，但這沒有很大的毅力，往往都沒辦法成功，因此建議可以換一個心態，就是「食物一直都會在那裡，不急於一時」，然後控制自己的食量，不要吃太多，尤其是在食慾快要失控的時候，更要一遍一遍地提醒自己，久而久之就懂得在飽了的時候，放下筷子，減少攝取的量。

關鍵字：

減肥, 瘦身, 飲食

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

涉詐助理費！ #林岱樺 怒喊：政治干預司法、司法干預初選

熱門文章

59歲郭富城揭不老秘訣

59歲郭富城揭不老秘訣

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

Rosé愛戴的百萬珠寶盤點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

想升職　試試管理學大師的5個建議

想升職　試試管理學大師的5個建議

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

條件好卻始終單身！「7大理由」個性太獨立、父母難搞也上榜

條件好卻始終單身！「7大理由」個性太獨立、父母難搞也上榜

星巴克今「大杯以上買一送一」　揪咖補精神應援挺棒球

星巴克今「大杯以上買一送一」　揪咖補精神應援挺棒球

尹恩惠人魚捲髮超好看！平價時尚搭球鞋輕鬆穿出鬆弛感

尹恩惠人魚捲髮超好看！平價時尚搭球鞋輕鬆穿出鬆弛感

從辦公桌風格「秒讀同事性格」　趨吉避凶不用靠相處 禿頭不一定是遺傳！髮型師：落髮前出現「4警訊」要注意 在對方身上看不到4件事　遲早感情會出問題 容易「把老婆當傭人」星座Top 3 ！第一名習慣被伺候　還覺得理所當然 全新聯名爆話題球鞋搜出來　adidas再度攜手陳冠希、PUMA推忍者龜系列 睡飽也管用！「5個方法」幫助排便　告別惱人小腹 貓奴又要被搶了！超療癒「貓咪拉長軟糖」竟有22款　網：一口一小貓

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面