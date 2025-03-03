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層層煥白散發透光美肌！魚子專家從三維度讓膚色、質地都升級

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

亞洲女性膚況普遍偏黃，加上作息不正常、飲食失調，很可能就會出現暗沉問題，不少人都希望可以更白皙，近年甚至追求具有光澤透感的膚況，不妨可以透過以下保養單品，打造淨白美肌。

＃LA PRAIRIE 鑽白魚子時空亮顏精萃，20ml、售價21500元

LA PRAIRIE,理膚寶水,Kiehl`s,白皙,精華,保養,。（圖／品牌提供）

以「魚子」高效能量賦予肌膚質感升級的LA PRAIRIE向來備受頂奢族群喜愛，其中，鑽白魚子緊膚系列以瑞士美景的幻彩流光為靈感，推出鑽白魚子時空亮顏精萃，並提出肌膚光透關鍵三維度：膚色、膚質、密度，運用獨家抗老醫學結晶活源返齡精萃，搭配高濃度5%菸鹼醯胺成分，讓膚觸更加細緻，輔以鑽白聚光專利活性複方以及雙重微囊包覆科技，淡化瑕疵讓膚色均勻透亮，最後透過魚子微米激萃讓膚況澎彈緊緻，三維度全方位提升透白光采。

＃理膚寶水 MELA B3淡斑淨亮精華，30ml、售價2080元

LA PRAIRIE,理膚寶水,Kiehl`s,白皙,精華,保養,。（圖／品牌提供）

針對亞洲肌膚最容易出現的曬斑與肝斑作為基礎，理膚寶水發表全新MELA B3淡斑淨亮精華，是一支可以淡斑、修復以及抗老的三合一保養，獨家專利科技麥拉色鏈、辛醯水楊酸、菸鹼醯胺、A酯等，可以讓肌膚深層透亮，同時改善老化，打造細緻平滑膚觸，調理多餘老廢角質。

＃Kiehl's 激光極淨白淡斑精華，30ml、售價2800元

LA PRAIRIE,理膚寶水,Kiehl`s,白皙,精華,保養,。（圖／品牌提供）

紐約藥房起家保養潮牌Kiehl's旗下最熱賣的激光極淨白淡斑精華，很多人用過都有感，不怕氧化的維他命C成分搭配專利普拉斯鏈，可以迅速從肌膚底層有效抗氧化，對抗黑色素沉澱，同時能夠讓肌膚更為細緻Q彈，重現水光蘋果肌。

關鍵字：

LA PRAIRIE, 理膚寶水, Kiehl’s, 白皙, 精華, 保養

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