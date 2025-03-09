預防感冒5水果潤肺化痰、4大穴位舒緩咳嗽不適　有助阻斷病毒肆虐

記者李薇／台北報導 圖／達志示意圖

冬季天氣忽冷忽熱，加上作息不良，或是壓力太大，就很有可能出現感冒狀況，除了要保持良好的生活習慣，以下也盤點多種食物，可以適量攝取，避免感冒上身。

1.香蕉

台灣幾乎一年四季都有香蕉可以吃，裡面不僅富含維生素、鉀、微量元素，可以達到清熱氣的效果，增強免疫力。

2.柳橙

柳橙裡面擁有維生素C的成分，可以增強身體抵抗力，緩解感冒的症狀，同時補充身體流失的營養元素，大量增加抗氧化力。

3.石榴

石榴裡面有很多營養成分以及微量元素，在感冒的時候可以適量攝取，不僅可以增強身體抵抗力，更可以達到養顏美容。

4.雪梨

雪梨含有豐富的維生素，可以達到清熱解毒、潤肺化痰，尤其是一般人更會加入冰糖來食用，有助於緩解感冒不適。

5.葡萄柚

柚子裡面擁有礦物質，氨基酸、水分等，可以緩解感冒的症狀，同時可以增進身體的免疫功能，預防感冒。

【穴位保養法】

Tips 1：肺俞穴

肺俞穴是一個對呼吸系統還有肺部特別重要的穴位，建議在感冒的時候，可以試著熱敷這個部位，幫助緩解冬季咳嗽或是喉嚨乾癢的狀況。

Tips 2：定喘穴

大約在脖子後面的定喘穴、第7頸椎的位置，建議在不舒服的時候，可以搭配熱敷、按壓或是刮痧，幫助痰排出，同時可以讓停滯的氣血更順暢。

Tips 3：天突穴

位於胸部正中間的上方位置，鎖骨的正中間，可以用暖暖包或是溫熱的雙手按壓此穴位，緩解呼吸道或是支氣管的不舒適，對咳嗽的緩解效果特別好。

Tips 4：合谷穴

通常感冒或是生病，常常會伴隨著頭痛、喉嚨痛等狀況，建議可以按壓虎口中央的合谷穴，能緩解頭部疼痛的狀況，經痛、過敏也可以按壓舒緩。