包開箱／Minnie示範Miu Miu保齡球包！全新撞色「Beau」2種尺寸都可愛

記者鮑璿安／綜合報導

2024年毫無疑問是Miu Miu聲勢大漲的一年，設計師Miuccia Prada形塑出獨特的女性特質，帶領品牌攀登上Lyst Index 2024 Q4熱門品牌冠軍寶座，而旗下熱賣包款除了標誌性的Aventure、Wander之外，今年春夏Beau皮革肩背包換上全新配色，也吸引眾人視線持續乘勝追擊。





▲劉浩存出演Miu Miu 2025 春夏系列形象照。（圖／品牌提供）





▲Miuccia Prada以一件白色棉質洋裝為一個起點，不少「嬰兒時期」衣櫥中的可愛元素都一一被拆解翻玩 。（圖／品牌提供）

創意總監Miuccia Prada反應了Miu Miu女性自由又不拘一格的態度，全新2025春夏系列探討女性自身，以年輕時代服飾喚醒大家的童心。聚焦包款配件方面，Beau絕對是其中呼聲很高的爆款單品，包款輪廓是大家熟悉的保齡球包，春夏時節配以全新的對比色手柄及滾邊細節為一大看點，彰顯經典款式在運動風格和功能上的演變，正面飾有皮革字母標誌，彰顯本質的迷人。兩側的拉鏈也靈活點綴，大容量以及細長手柄組合出多變的演繹方式，無論是背在腋下或是拎上身皆有自在態度。除了寬大的尺寸之外，也一併帶來了更加細長可愛的小款，讓人陷入選擇困難中，以甜美風格融入日常。





▲韓星張員瑛和(G)I-DLE成員Minnie。（圖／翻攝品牌官網）

作為「Miu Miu女孩」的代表人物，韓星張員瑛和(G)I-DLE成員Minnie也都示範了Beau包款，焦糖色柔軟皮革加持出溫潤質感，完全是甜美學院風的體現。當然，承載Z世代對於包款掛件的喜愛，這款Beau包最可愛的搭配方式，便是透過個性化的掛飾進行疊搭，越是複雜華麗越顯吸睛，自帶迷人魅力。

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時隔25年歲月， FENDI Mamma Baguette 包款以嶄新、極度柔軟又洋溢當代風情的風格重新演繹 ，在 2025 春夏系列秀場以得意之姿回到世人眼前。 Mamma Baguette 包款誕生於 1990 年代末期，是為了向 FENDI 品牌創辦人暨女掌門人 Adele Casagrande Fendi 致敬，同時也是 Baguette 包款之母，是 Silvia Venturini Fendi 於 1997 年設計之經典包款的加大版本。





▲FENDI Mamma Baguette 包款以嶄新、極度柔軟又洋溢當代風情的風格重新演繹 ，在 2025 春夏系列秀場以得意之姿回到世人眼前。（圖／品牌提供）

Mamma Baguette 採用口蓋包的翻蓋設計，打造出更加修長寬大的空間提供置物，並以 FF LOGO 造型的包扣成為點睛之筆，如奶油一般奢華柔軟的納帕皮革搭配抽繩封口呼應女性柔美特質。同時也一口氣帶來多種配色，鴿灰色、黑色、白色，以及淡粉色、鼠尾草綠和抹茶綠等，清新渲染穿搭；或是入手季節限定花朵圖案刺繡、黑色蟒蛇皮款式，體現品牌奢華工藝美學。