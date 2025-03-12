12強帶動棒球熱　調查：球迷進場平均再花1500元

▲台灣棒球消費性調查顯示12強後中華職棒關注度提高兩倍，此為示意圖。（圖／東方線上提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣棒球風氣高漲，國際賽事的熱度更進一步推動職業棒球的發展，連帶帶動球場內外的消費行為。根據東方線上的調查數據顯示，85%的台灣民眾關注世界12強棒球賽，這股熱潮更使中華職棒的關注度提升兩倍，顯示國際賽事對本土棒球市場的影響力。而90%的球迷表示觀看球賽時會額外花費，平均每人消費達1,545元，顯示棒球經濟的龐大潛力。

世界12強棒球賽讓台灣隊奪冠，不僅掀起棒球熱潮，也帶動了職棒的討論與參與度。調查顯示過去兩年內，台灣民眾對棒球的關注度維持在74%左右，而在所有賽事中，12強賽的關注度高達85%，相較之下，中華職棒的關注度僅為39%。但受到國際賽事的加持，預計今年開打的中職賽事，有79%受訪者表示會持續關注，比起過去兩年的比例提升兩倍。

而60%的球迷仍選擇透過電視或網路觀看直播，但觀看精華片段的方式也相當受歡迎，有46%的人表示會透過網路觀看精彩回顧；42%則透過新聞報導補足賽事內容。願意實際購票入場的比例約為11%，推估約有136萬人選擇進場觀看職棒賽事，相較於去年的115萬人，成長幅度達18%。

值得注意的是，在近兩年內僅關注國際賽事的新球迷中，有13%表示願意到場支持2025年的中華職棒賽事，顯示國際賽事對本土職棒的影響具有延續性。

看球賽不只是買票進場，進場後的消費行為也成為棒球經濟的重要一環。調查指出90%的球迷在球場內會有額外消費，平均每人花費1,545元，其中有10%的球迷單次花費會超過3,000元，消費項目以「餐點與飲料」（76%）最受歡迎，其次為「服飾類商品」（58%）與「紀念棒球等運動周邊」（34%）。

至於吸引球迷進場觀賽的主因，58%比例主要是「現場氛圍熱絡」與47%的「與親友相約觀看」，可見比賽不只是運動競技，更是一種社交活動。此外部分球迷的進場動機與特定球員、教練甚至啦啦隊有關，39%的人是為了支持特定球隊，35%關注特定球員或教練，另有27%表示特別期待觀看啦啦隊表演。這些現象顯示，職棒賽事的吸引力已經超越比賽本身，涵蓋整體的娛樂體驗。