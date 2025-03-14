最近覺得好累？「春睏」有科學根據　多曬太陽可以減緩疲憊

▲春季容易疲倦原來有根據。（圖／Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

入春後覺得特別容易累嗎？春睏是指春天時人容易感到疲倦、缺乏精神的一種現象。這與氣溫升高、日照時間變長等因素有關，會影響人體的生理節奏和自律神經系統，使人感到倦怠。這時候建議從5點下手，幫助提振精氣神。

所謂的春睏其實有根據，入春後氣溫回暖，血管擴張，血液更多流向皮膚和四肢，導致大腦供血相對減少，讓人容易犯睏，且春天後的新陳代謝逐漸加快，身體需要時間適應，自然容易感到疲憊。

另一點是因為春天日照時間較長，生理時鐘容易受到影響，導致睡眠品質下降，白天感覺更疲累，且因冬天活動量較少，身體機能較遲緩，春天一開始活動增加時，容易產生疲勞感。

那麼要如何有效改善春睏呢？建議可以從改變生活習慣下手，恢復你的精氣神。

#調整作息

保持規律的作息，晚上盡量 11 點前入睡，確保睡眠品質。

#均衡飲食

多攝取富含維生素 B 群、鐵質、優質蛋白質的食物，如全穀類、堅果、深綠色蔬菜，幫助提升活力。

#適量運動

每天進行適當的運動，如快走、瑜伽或伸展運動，幫助促進血液循環，提高精神狀態。

#多曬太陽

每天適當曬太陽 15-30 分鐘，有助於調節生理時鐘，減少疲倦感。

#保持心情愉悅

適時放鬆、聽音樂、深呼吸，減少壓力，讓身體更容易適應季節變化。