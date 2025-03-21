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睡眠不足超傷身！「10個警訊」身體告訴你不能再熬夜了

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▲▼「10大警訊」身體告訴你不能再熬夜 。（圖／Unsplash）

▲睡眠不足是現代人通病，但長期熬夜容易讓健康拉警報。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

根據調查指出，有超過一半的人自認睡眠不足，而其中12點之後才入睡的大有人在，要知道長期熬夜對身體的影響很大，如果你出現以下這些訊號，就代表你的身體已經在「抗議」，不能再熬夜了！

1. 早上起床極度疲憊，即使睡滿8小時仍覺得累

熬夜會影響睡眠品質，讓你即使睡足時間，仍然感到無精打采、頭腦昏沉，這表示你的生理時鐘已經被打亂，身體無法獲得真正的休息。

2. 免疫力下降，容易感冒、生病

熬夜會降低免疫系統功能，讓你更容易被病毒感染，頻繁感冒、喉嚨痛或傷口癒合變慢，都是免疫力變差的警訊。

3. 皮膚變差，暗沉、長痘、細紋增加

長期熬夜會讓膠原蛋白流失，導致皮膚鬆弛、暗沉、乾燥，甚至長痘痘、粉刺，眼周也可能出現黑眼圈和細紋。

▲▼「10大警訊」身體告訴你不能再熬夜 。（圖／Unsplash）

4. 記憶力變差，注意力無法集中

熬夜影響大腦運作，讓你思考變慢、反應遲鈍，甚至開始忘東忘西，這是因為長期缺乏深度睡眠，影響大腦的記憶與學習能力。

5. 情緒不穩，容易暴躁或焦慮

熬夜會影響荷爾蒙分泌，讓你變得更容易焦慮、煩躁，甚至有憂鬱的傾向，這是因為大腦無法獲得足夠的休息，導致情緒調節功能下降。

6. 腸胃不適，消化不良、便秘

熬夜會打亂腸胃蠕動，影響消化功能，導致胃痛、胃食道逆流，或是出現便秘、腹瀉等腸胃問題。

7. 髮質變差，掉髮明顯增加

長期熬夜會影響頭皮健康，導致髮質乾燥、脆弱，甚至出現大量掉髮，這是因為睡眠不足會影響毛囊的營養供應。

▲▼「10大警訊」身體告訴你不能再熬夜 。（圖／Unsplash）

8. 心悸、胸悶，心血管負擔增加

熬夜會影響自律神經，使心跳加快、血壓升高，甚至出現胸悶、心悸等問題，長期下來會增加心血管疾病的風險。

9. 體重上升，代謝變慢

睡眠不足會影響瘦素和飢餓素的分泌，讓你更容易感到飢餓、想吃高熱量食物，導致體重增加、脂肪囤積，甚至影響代謝率，使減肥變得更困難。

10. 眼睛乾澀、視力模糊

熬夜會讓眼睛長時間暴露在電子螢幕前，導致眼睛疲勞、乾澀，甚至影響視力，長期可能增加黃斑部病變的風險。

關鍵字：

健康, 熬夜, 睡眠, 警訊, 身體

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