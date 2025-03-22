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AI教父黃仁勳新皮衣有輝達Logo　化身男模與機器人拍時尚大片

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▲▼黃仁勳 。（圖／翻攝IG）

▲輝達執行長黃仁勳穿著加州新銳品牌ERL皮衣，與機器人Neo Gamma握手。（圖／翻攝erl IG）

記者陳雅韻／台北報導

「AI教父」、NVIDIA（輝達）創辦人兼執行長黃仁勳的皮衣造型深植人心，他曾透露服裝行頭幾乎都由老婆打理，但這次不一樣，他竟跨足時尚圈親自上陣當模特兒，大秀美國加州新銳時尚品牌ERL打造的「輝達版」皮衣，有趣的是挪威機器人公司1X的家用機器人Neo Gamma也來軋一腳，與黃仁勳互動握手，話題性十足。

▲▼黃仁勳 。（圖／翻攝IG）

▲黃仁勳秀出皮衣後方釘釦排列出的輝達Logo。（圖／翻攝erl IG）

創立於2018年的ERL，以美國西岸休閒文化為靈感進行創作，女神卡卡、小賈斯汀等巨星都是品牌擁護者，ERL也曾與 Dior、Levi’s 等著名品牌聯名，此次時尚與科技界的合作，由ERL創辦人Eli Russell Linnetz 操刀設計皮衣，並親自為黃仁勳與機器人拍攝形象照，黃仁勳所穿的機車夾克皮衣下方腰帶有醒目的ERL金屬字樣，皮衣背後則以釘扣排出輝達公司Logo，相當帥氣。

▲▼黃仁勳 。（圖／翻攝IG）

▲挪威機器人科技公司1X 所打造的家用機器人Neo Gamma展示皮衣。（圖／翻攝erl IG）

過往黃仁勳曝光的各款皮衣均出自一線名牌，包括英國品牌dunhill、美國設計師品牌TOM FORD 2023秋冬系列仿蜥蜴皮壓紋皮衣與2024秋冬系列鱷魚皮壓紋皮衣，價格動輒20萬元起跳，內搭黑色T恤就是他最舒適自在的標誌性裝扮。

▲▼黃仁勳 。（圖／資料照）

▲黃仁勳曾穿近30萬元的TOM FORD 2024秋冬系列漆皮鱷魚印花皮衣亮相。（圖／資料照片）

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關鍵字：

黃仁勳, 輝達, TOM FORD, ERL

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