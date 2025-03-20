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蓋兒加朵星光大道留名可愛4千金見證　流蘇裝加身襯巨星氣勢

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▲▼蓋兒加朵 。（圖／路透社）

▲蓋兒加朵於好萊塢星光大道留名，是第一位獲此殊榮的以色列演員。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

「神力女超人」蓋兒加朵（Gal Gadot）從以色列選美冠軍出身，前進美國好萊塢發展成績不凡，近日又在迪士尼改編經典動畫《白雪公主》的真人版電影中演出壞皇后一角受矚目，被媒體盛讚是「最美壞皇后」，18日她再立下新的里程碑，於好萊塢星光大道上留名，擁有專屬的一顆星，成為以色列演員中的第一人，在此重要時刻她身穿Jil Sander白色皮革流蘇裝，展現巨星氣勢。

▲▼蓋兒加朵 。（圖／路透社）

▲蓋兒加朵身穿Jil Sander 2025秋冬白色流蘇裝搭Gianvito Rossi高跟鞋，同時佩戴Tiffany珠寶亮相。（圖／路透社）

身高178公分的蓋兒加朵是天生衣架子，當了四寶媽後依然維持火辣身材，能輕鬆駕馭各種風格服裝。她於好萊塢星光大道獲頒星星時，選穿Jil Sander 2015秋冬的白色皮革流蘇短洋裝，從肩膀處至裙襬錯落裝飾白色流蘇，隨著她身體律動搖擺吸睛，她再搭Gianvito Rossi高跟鞋並佩戴Tiffany & Co.珠寶，成為全場最耀眼的一顆星。
▲▼蓋兒加朵 。（圖／路透社）

▲蓋兒加朵的老公與4個女兒都到場見證光榮時刻。（圖／路透社）

蓋兒加朵人生重要時刻有最愛的家人相伴，以色列富商老公亞隆凡薩諾（Yaron Varsano）帶著4個女兒一同參與她於好萊塢星光大道留名儀式，一家六口甜蜜幸福模樣令人稱羨，不過場邊卻不平靜，因為蓋兒加朵在以巴衝突議題上曾表示支持祖國，因此典禮現場引發親巴勒斯坦與親以色列抗議者的對峙，讓儀式一度受到干擾，氣氛有些尷尬。

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關鍵字：

蓋兒加朵, 神力女超人, Jil Sander, Tiffany & Co.

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