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鮭魚錶面露細膩晶亮質感　格拉蘇蒂原創大日曆月相錶風格百變

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▲▼GO,Blancpain 。（圖／公關照）

▲格拉蘇蒂原創議員卓越大日曆月相腕錶以嶄新電鍍顆粒紋面盤亮相。（圖／格拉蘇蒂原創提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

德國名錶格拉蘇蒂原創（Glashutte Original）經典議員系列再添新作，推出銀白色與古銅金色（鮭魚色）面盤的議員卓越大日曆月相腕錶2款新作，最大亮點是面盤經過電鍍處理，呈現細膩顆粒又帶有微微晶亮的質感，搭配純金材質並覆以藍色塗層的手工壓嵌的羅馬數字、藍鋼梨形指針及雙G標誌秒針，流露優雅氣息，只要變換錶帶就能輕鬆轉變風格，配上皮錶帶顯得斯文，換上鍊帶則展現運動風，再搭上橘或綠色尼龍編織帶則展現活潑本色。

▲▼GO,Blancpain 。（圖／公關照）

▲格拉蘇蒂原創鮭魚色面盤款議員卓越大日曆月相腕錶搭配鱷魚皮錶帶，380,000元。

格拉蘇蒂原創新款議員卓越大日曆月相腕錶，採用具100小時動力儲存的Caliber 36機芯，保留德國錶機芯特色，唯一改變是自動盤的品牌縮寫字樣改為鏤空設計；而面盤除了展現時間，同時具大日曆與月相顯示，承襲一貫的簡潔與實用精神。

▲▼GO,Blancpain 。（圖／公關照）

▲格拉蘇蒂原創電鍍銀白色顆粒紋面盤款議員卓越大日曆月相腕錶，搭配橘色尼龍編織錶帶，380,000元。

同屬Swatch集團的瑞士名錶Blancpain近期發表全球限量100只的五十噚Tech心繫海洋計畫限量腕錶第四代，販售此錶一只即捐出1,000歐元給Blancpain x Sulubaaï海洋研究中心以支持海洋保育，新錶採用45毫米尺寸、厚度14.1毫米，以輕巧耐用的23級鈦金屬打造錶殼，配備排氦閥；搭載5日動力儲存自動機芯1315A，從透明底蓋可見18K金的自動盤上裝飾有藍色的心繫海洋計畫標誌，彰顯此限量錶的特殊性。

▲▼GO,Blancpain 。（圖／公關照）

▲Blancpain推出限量100只的五十噚Tech心繫海洋計畫限量腕錶第四代，685,000元。（圖／Blancpain提供）

▲▼GO,Blancpain 。（圖／公關照）

▲Blancpain五十噚Tech心繫海洋計畫限量腕錶的18K金的自動盤飾有藍色的心繫海洋計畫標誌。

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關鍵字：

格拉蘇蒂原創, Glashutte Original

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