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沒有Logo的千萬名錶讓人一眼認出　H. MOSER ＆ CIE獨有魅力吸睛

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▲▼ H. MOSER & CIE. 。（圖／公關照）

▲H. MOSER & CIE.疾速者三問報時陀飛輪藍色琺瑯概念腕錶，10,416,000元。（圖／H. MOSER & CIE.提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

由家族經營的瑞士獨立製錶品牌H. MOSER & CIE.（亨利慕時），以低調設計與簡易操作複雜功能的設計擄獲收藏家的心，今（18日）起至4月1日於寶鴻堂鐘表台北旗艦店舉辦頂級複雜功能錶展，配備雙游絲的陀飛輪錶、簡約風格且容易操作的萬年曆、頂尖製錶代表作三問錶齊聚一堂，沒有顯著的Logo，卻讓人一眼認出是H. MOSER & CIE.，正是魅力之所在。

▲▼ H. MOSER & CIE. 。（圖／公關照）

▲H. MOSER & CIE.勇創者湖水藍陀飛輪腕錶紅金款，2,700,000元。

H. MOSER & CIE.是瑞士錶界少數具自製游絲能力的品牌，除了供給自家錶款，也銷售給其他頂級品牌。此次H. MOSER & CIE.在台展出的頂級複雜錶款，充分展現品牌美學與精湛工藝，以身價上千萬元的疾速者三問報時陀飛輪藍色琺瑯概念腕錶為例，帶有錘擊紋理的大明火琺瑯藍色面盤沒有任何標誌與刻度，僅呈現陀飛輪裝置，並將音簧和音錘移到錶盤側凸顯三問報時機制，配上疾速者特有的一體式曲線不鏽鋼錶帶，展現獨特美感。

▲▼ H. MOSER & CIE. 。（圖／公關照）

▲H. MOSER & CIE.疾速者萬年曆煙燻鮭魚概念腕錶，1,930,000元。

▲▼ H. MOSER & CIE. 。（圖／公關照）

▲H. MOSER & CIE.疾速者陀飛輪鏤空腕錶，3,140,000元。

獨立製錶品牌HAUTLENCE也具高辨識度，擁有獨特的電視機造型錶殼，旗下Sphere Series 1錶款以開創性瞬時翻跳球體設計在2023年日內瓦鐘錶大賞（GPHG）中榮獲「創新突破獎」後，再以黑灰色調推出限量28只的Sphere Series 2錶，開放式面盤左半部專門展示球體翻時顯示，右側則為逆跳分鐘指示，上演精采的動態秀。

▲▼ H. MOSER & CIE. 。（圖／公關照）

▲HAUTLENCE全球限量28只的Sphere Series 2腕錶，2,840,000元。（圖／提供）

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關鍵字：

寶鴻堂, H. MOSER & CIE., HAUTLENCE

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