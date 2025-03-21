象形原石切出850克拉祖母綠　蕭邦創作翹鼻子象形墜致敬

▲蕭邦聯合總裁兼創意總監卡羅琳舍費爾展示重達6,225克拉被命名為Insofu的贊比亞祖母綠原石。（圖／蕭邦提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶暨珠寶品牌蕭邦（Chopard）公開2022年購入一顆從贊比亞開採、重達6,225克拉的祖母綠原石，由於形態神似象鼻的輪廓，因此以當地Bemba語命名為Insofu（大象之意），聯合總裁兼創意總監卡羅琳舍費爾（Caroline Scheufele）邀請來自印度的頂尖寶石切割大師，歷經1年切割出近850克拉的頂級祖母綠，她則親自參與設計珠寶，特別製作一款鑲嵌大小各異祖母綠的俏鼻子象形吊墜，向Insofu原石致敬。





▲Insofu祖母綠原石被切割出近850克拉的頂級祖母綠。





▲蕭邦向祖母綠原石Insofu之名致敬的象形吊墜，可轉換成胸針佩戴。

鑲嵌從Insofu原石切割出祖母綠的第一套作品，於去年奧斯卡頒獎典禮期間亮相，今年發表Insofu系列最終章，呈獻15件華麗新作，包括靈感源自Art Deco裝飾藝術年代的短項鍊、垂墜至腰間並展現「咆哮的二十年代」大膽風格的長項鍊、手鐲、雞尾酒戒指與耳環等，其中最矚目的是三排式長項鍊，點綴15.53克拉八角形祖母綠展現氣勢。

▲蕭邦以鑲嵌鑽石與祖母綠葉片烘托主石祖母綠的Insofu戒指。





▲蕭邦Insofu三排式項鍊鑲嵌鑽石、粉紅剛玉與15.53克拉八角形祖母綠。

祖母綠與鑽石、紅寶石與藍寶石被珠寶界視為「四大寶石」，深受收藏家追捧，美國珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）也經常以祖母綠為主角創作，近日在台展出運用經典錦簇鑲嵌水滴形切工祖母綠與美鑽的耳環與戒指，創造出延伸的視覺效果，優雅耐看。





▲海瑞溫斯頓頂級珠寶系列祖母綠鑽石戒指。（圖／海瑞溫斯頓提供，以下同）





▲海瑞溫斯頓頂級珠寶系列祖母綠鑽石耳環。